Encuentran a María Aranzazu, que había desaparecido en Canarias

La asociación SOS Desaparecidos había lanzando el pasado jueves una alerta para encontrar a María Aranzazu R. R., desaparecida en Canarias desde el 26 de enero.
La mujer, de 47 años, había sido vista por última vez en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
La difusión del caso se ha intensificado cuando el colectivo ha publicado su ficha de búsqueda en redes sociales con el objetivo de recabar información ciudadana.
En el cartel se describía a la mujer con 1,50 metros de estatura, complexión gruesa, pelo castaño y largo y ojos marrones.
Desde SOS Desaparecidos confirman que la mujer ha sido localizada, por lo que ha procedido a desactivar la mencionada alerta.
🔕 DESACTIVADA#Desaparecido #Missing #España #sosdesaparecidos pic.twitter.com/m4w9s558B9— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) February 2, 2026
Qué hacer ante una desaparición, según SOS Desaparecidos
La asociación detalla en su web una serie de pasos clave que pueden marcar la diferencia en los primeros momentos:
- Reflexionar sobre los hábitos y rutinas de la persona desaparecida.
- Hablar con las personas con las que estuvo el día de la desaparición.
- Acudir de inmediato a la policía si no hay una explicación clara. No es necesario esperar 24 ni 48 horas para denunciar.
- Solicitar que se recoja la denuncia conforme a la Instrucción 1/2009, que obliga a hacerlo de forma inmediata.
- Hacer pública la desaparición en medios y redes sociales para ampliar el alcance.
- Repartir carteles con fotografía y datos, utilizando siempre como contacto a los cuerpos de seguridad o servicios oficiales.
- Mantener contacto periódico con los investigadores y solicitar copia de la denuncia.
- Conservar objetos personales como cepillo de dientes o peine para posibles pruebas de ADN.
Importancia de la denuncia inmediata
SOS Desaparecidos recuerda que todas las desapariciones son urgentes, pero en el caso de personas vulnerables, menores o mayores con problemas de salud, el riesgo es mayor y las actuaciones deben intensificarse desde el primer momento.
Una vez localizada la persona, es imprescindible retirar la denuncia y la difusión del caso, tanto en redes como en los carteles físicos y plataformas digitales.
Contacto SOS Desaparecidos
- Teléfono: 868 286 726
- Email: info@sosdesaparecidos.es