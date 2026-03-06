Detectan 65 terremotos en el Teide en pocas horas: esto dice el IGN

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado 65 terremotos de baja magnitud en el entorno del Teide, concretamente al oeste de Las Cañadas, dentro del Parque Nacional del Teide, en Tenerife. Los seísmos se registraron desde la jornada del jueves y han continuado durante la madrugada de este viernes, según los datos difundidos por el organismo.
Los movimientos sísmicos han alcanzado magnitudes inferiores a 1,6 mbLg y se han localizado a profundidades de entre 8 y 16 kilómetros. La actividad fue registrada por los sismómetros instalados en la zona, que detectaron varios pulsos durante la noche.
El IGN explica que la actividad sísmica en el Teide se manifestó en forma de eventos de largo periodo (LP) y señales híbridas, dos tipos de registros que suelen estar asociados a procesos internos en sistemas volcánicos activos. Los episodios de mayor amplitud y duración se produjeron a las 01:48 y a las 05:40 horas (UTC).
Sin indicios de erupción
El Instituto Geográfico Nacional subraya que esta actividad sísmica en el entorno del Teide no supone un aumento del riesgo de erupción volcánica en Tenerife a corto ni a medio plazo.
Según el organismo, la presencia de eventos de largo periodo e híbridos puede registrarse en sistemas volcánicos activos sin que necesariamente indique un proceso eruptivo inminente.
La actividad sísmica vuelve a detectarse después de casi una semana sin registros significativos en la zona.
A finales de febrero concluyó el séptimo enjambre sísmico identificado en el entorno del Teide, una serie que incluyó cientos de pequeños terremotos, todos de magnitud muy baja y solo detectables por los instrumentos científicos.
Los especialistas continúan monitorizando la situación dentro del sistema de vigilancia volcánica de Canarias, que mantiene un seguimiento permanente de la actividad en el Parque Nacional del Teide.