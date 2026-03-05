El Teide vuelve a abrir sus puertas: así están las carreteras tras el cierre por hielo

El Parque Nacional del Teide vuelve a estar conectado por carretera. Tras una mañana de intensas labores de inspección y limpieza, el Cabildo de Tenerife ha confirmado la reapertura de los accesos principales a la cumbre, que habían permanecido cerrados de forma preventiva debido a las peligrosas condiciones meteorológicas de las últimas horas.
Fin a las restricciones en la TF-24 y TF-21
La decisión se ha tomado tras verificar que las placas de hielo que cubrían diversos tramos de la calzada han sido eliminadas, garantizando así una circulación segura para residentes y turistas. Los servicios de conservación de carreteras de la corporación insular han trabajado a destajo desde primera hora de este jueves para evaluar el estado del firme.
En concreto, las vías afectadas que ya operan con normalidad son:
- TF-24 (Carretera de La Esperanza).
- TF-21 (Carretera de La Orotava – Granadilla).
Seguridad garantizada tras el hielo
El cierre preventivo, que se activó ante la bajada brusca de las temperaturas en las zonas altas de la isla, buscaba evitar accidentes derivados de la falta de adherencia en los vehículos. Según informan fuentes del área de Carreteras del Cabildo, la inspección final de esta mañana ha sido positiva, permitiendo levantar las barreras de acceso.
Pese a la buena noticia, la corporación insular hace un llamamiento a la prudencia. Aunque el sol pueda brillar en la costa, las condiciones en la cumbre de Tenerife son sumamente cambiantes. Se recomienda a todos los conductores que tengan previsto desplazarse al Parque Nacional que consulten el estado de las carreteras en tiempo real antes de iniciar la marcha.
Recomendaciones para subir al Teide
Desde el Centro de Información de Carreteras (CIC) se insiste en la importancia de extremar las precauciones. El asfalto en zonas de sombra puede mantener una temperatura extremadamente baja, lo que favorece la aparición de humedades deslizantes.
- Consulta el clima: Verifica la previsión meteorológica de la AEMET específica para el Teide.
- Equipamiento: Lleva ropa de abrigo y el depósito de combustible lleno.
- Atención a las señales: Respeta escrupulosamente las indicaciones del personal de seguridad y las señales luminosas.
Esta reapertura supone un alivio para el sector turístico y para los amantes de la naturaleza que buscan disfrutar del paisaje volcánico de la isla. Con la limpieza de la calzada completada, el acceso al pico más alto de España vuelve a ser una realidad este jueves, siempre bajo el paraguas de la seguridad vial y la vigilancia constante de los equipos de intervención.