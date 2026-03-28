Accidente en la TF-28: un motorista trasladado al hospital en Tenerife

Un joven de 27 años ha resultado herido durante la mañana de este sábado tras sufrir un accidente de tráfico en el municipio de El Rosario, en Tenerife. El incidente consistió en una colisión entre un turismo y una motocicleta en la carretera TF-28.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 10:38 horas, informando sobre el choque y la necesidad de asistencia sanitaria para el ocupante de la motocicleta.
Traslado al hospital
Hasta el lugar del siniestro se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
El personal sanitario valoró al afectado, quien presentaba un traumatismo de tórax de carácter moderado, salvo complicaciones. Tras ser estabilizado en el punto, el motorista fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
Además de los recursos sanitarios, el 1-1-2 activó a la Guardia Civil, cuyos agentes se personaron en la zona de la colisión para regular el tráfico y realizar el atestado correspondiente con el fin de esclarecer las causas del accidente.