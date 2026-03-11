Accidente en la TF-5: alertan de importantes retenciones

Un motorista ha resultado herido de carácter leve en la mañana de este miércoles tras verse implicado en un accidente de tráfico registrado en la autopista TF-5, a la altura de la salida de Los Majuelos, en La Laguna, en sentido Santa Cruz de Tenerife.
El siniestro se produjo alrededor de las 6:00 horas, cuando, por causas que se investigan, una motocicleta colisionó con un turismo en uno de los accesos de salida de esta vía.
Hasta el lugar del incidente se desplazaron una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como efectivos de Policía Local y de la Guardia Civil, que se encargaron de atender al motorista y regular el tráfico en la zona.
El afectado fue asistido en el lugar por el personal sanitario y presentaba lesiones de carácter leve.
El accidente provocó importantes retenciones en la TF-5 durante las primeras horas de la mañana, coincidiendo con el inicio de la hora punta en dirección a Santa Cruz. A esta situación se sumaron las dificultades de circulación derivadas de la lluvia, que complicaron aún más la movilidad en uno de los principales accesos al área metropolitana.
Las autoridades recomiendan extremar la precaución al volante, especialmente en jornadas con condiciones meteorológicas adversas, para evitar nuevos incidentes en la vía.