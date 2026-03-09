Heridos un hombre y su hijo de 4 años tras chocar su vehículo en San Isidro

A las 21:46 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que informaban de la salida de vía y posterior colisión de un turismo con un poste en carretera TF-645, en San Isidro, municipio de Granadilla.
Personal del SUC y del centro de salud de la zona valoraron y asistieron a los dos ocupantes del vehículo que resultaron heridos, un hombre de 40 años que en el momento inicial de la asistencia presenta un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones, trasladado en ambulancia del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, y su hijo de 4 años que en el momento inicial de la asistencia presenta lesiones de carácter leve, trasladado en una ambulancia del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente, junto a Bomberos de Tenerife colaborando con los recursos de emergencias.