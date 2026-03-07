Caos en Costa Adeje por una persecución: coches destrozados, vuelcos y detenidos

Caos en Costa Adeje. Una persecución policial ha terminado en accidente múltiple en la Avenida de los Pueblos, concretamente en la zona del Hospital Quirón.
El suceso ha dejado una escena de gran impacto con varios coches implicados, vehículos volcados y personas detenidas.
El incidente ha provocado el bloqueo inmediato de la vía, generando una gran expectación entre los transeúntes y conductores que se encontraban en la zona.
Coches destrozados y volcados
En el vídeo de Diario de Avisos, se observa la magnitud de la colisión. Uno de los vehículos ha quedado volcado lateralmente en la calzada con el maletero abierto tras el golpe.
Asimismo, otro coche ha acabado con la parte delantera totalmente destrozada por el impacto.
El choque ha afectado a vehículos de “un lado y de otro” de la vía.
Detenidos por la Policía Nacional
La Policía Nacional ya se encuentra actuando en el lugar con al menos tres coches patrulla. Los agentes han asegurado el perímetro de inmediato tras la persecución.
El operativo se ha saldado con varios implicados y detenidos. En las imágenes se aprecia a una persona detenida en el suelo bajo la custodia de los agentes, mientras se realizan las diligencias pertinentes.