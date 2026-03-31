La difícil decisión de un dueño enfermo: Tila busca un hogar definitivo en Tenerife

El Albergue Comarcal Valle Colino, ubicado en La Laguna, ha hecho un llamamiento para encontrar un hogar definitivo a Tila, una hembra de pointer inglesa de 8 años. A pesar de su excelente carácter, la vida de este animal ha estado marcada por la falta de estabilidad, habiendo pasado por diversos propietarios a lo largo de su vida.
La situación actual de Tila no se debe a un abandono por falta de cuidados, sino a una causa de fuerza mayor. En el pasado, la perra fue adoptada por un propietario que le proporcionó un entorno estable y afectivo. Sin embargo, una enfermedad grave que padece su cuidador le impide ahora seguir atendiendo sus necesidades.
Al no contar con personas en su entorno cercano que puedan hacerse cargo del animal, se ha tomado la decisión de trasladarla al refugio para gestionar su adopción responsable.
¿Cómo es Tila?
Desde el centro de protección animal destacan que Tila es una perra de tamaño grande, caracterizada por ser noble, cariñosa y tranquila. Su comportamiento con las personas, incluso con desconocidos, es de total confianza y educación. Se trata de un ejemplar sociable que busca activamente el contacto físico y las caricias.
En lo que respecta a la convivencia con otros animales, los responsables de Valle Colino confirman que:
- Es muy sociable con otros perros, con los que convive sin registrar conflictos.
- Su relación con los gatos es, por el momento, desconocida.
- Presenta un carácter inteligente, equilibrado y leal, propio de su raza.
A diferencia de los ejemplares más jóvenes de pointer, que suelen ser muy activos, Tila se encuentra en una etapa adulta que la define como una perra nada alocada. Disfruta especialmente de la calma, los paseos pausados y la compañía humana, lo que la convierte en una candidata apta para todo tipo de familias, incluyendo aquellas con niños u otros canes.
Condiciones de la adopción
Para garantizar el bienestar del animal, Tila se entrega con el protocolo sanitario completo: castrada, con microchip obligatorio y vacunas al día.
Desde el albergue subrayan que no se realizan reservas de animales; las personas interesadas deben realizar la gestión de forma presencial.
Aquellos ciudadanos que no puedan formalizar la adopción pero deseen colaborar, pueden ayudar difundiendo el caso para aumentar las posibilidades de que Tila encuentre la estabilidad definitiva que requiere.
Datos de contacto y horarios
El albergue Valle Colino está situado en la calle Cartagena s/n, en Finca España (La Laguna). El centro permanece abierto al público sin necesidad de cita previa en los siguientes horarios:
- Lunes a sábado: de 11:00 a 18:00 horas.
- Domingos y festivos: de 10:00 a 13:00 horas.
Para obtener más información, se ha habilitado el número de teléfono 673 895 015.