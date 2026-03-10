Canarias registra 72 agresiones a médicos en 2025: “Son solo la punta del iceberg”

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se notificaron en 2025 al Colegio de Médicos solo cuatro agresiones a médicos y facultativos, mientras que en la provincia oriental se registraron 68 casos (uno más que en 2024) tanto de la sanidad pública como privada, si bien la presidenta del Colegio de Las Palmas, Elizabeth Hernández, recordó que “esto es la punta del iceberg”, porque “muchas no son denunciadas“.
LAS AGRESIONES
Respecto a su tipología, el 93% corresponde a amenazas o coacciones (y el 7% a acoso), y el 57% de esas amenazas o coacciones las han sufrido médicas.
En el 23% de casos provocó baja laboral. Las agresiones ocurrieron en su mayoría en el hospital (40%), seguido de Atención Primaria (22%), urgencias hospitalarias (16%) y urgencias de Primaria (15%). El resto suma un 7%.
RESPUESTA INSTITUCIONAL
Con motivo del Día Europeo de las Agresiones al Médico, el Colegio provincial y Tribunal de Instancia de Las Palmas han puesto en marcha un “proyecto piloto” que busca humanizar la experiencia judicial para los doctores víctimas de agresiones en el ejercicio de su profesión.
El presidente del Tribunal, Juan Avello, señaló que la violencia en el ámbito sanitario “no solamente es un asunto individual, sino es una amenaza directa a la calidad” asistencial y a la “confianza” en la relación médico-paciente”.