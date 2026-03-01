El Gobierno mantiene la alerta en Canarias ante el impacto de la nueva borrasca ‘Regina’

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, actualiza la situación permaneciendo en alerta por fenómenos costeros en El Hierro, La Gomera y La Palma, así como oeste, norte y nordeste de las restantes islas, a partir de las 17:00 horas de este jueves, 26 de febrero. El resto de las costas de la comunidad autónoma se mantienen en situación de prealerta.
Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La Aemet ha confirmado la formación de ‘Regina’. Se trata de una borrasca de “gran impacto” que marcará el inicio de la semana con lluvias abundantes, viento y un nuevo temporal marítimo en el Archipiélago.
Observaciones
Mar combinada que puede alcanzar y superar los 4 metros al norte del archipiélago, con una
importante mar de viento del norte a nordeste a partir de esta tarde – noche, por lo que podrían verse afectadas las costas abiertas al nordeste en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
En el resto de las costas, situación variable, pudiéndose alcanzar y superar los 2 metros de altura de ola de mar combinado en aquellos lugares más cercanos a la zona de Alerta.
Coeficiente de marea bajo (46) para el día de hoy, que se hace medio (58) para el viernes 27, y alto (73) para el sábado 28.
Pleamares del día 26: 21:40 a 21:55, según localidades.
Pleamares del día 27: 10:25 a 10:45 y 22:40 a 23:05, según localidades.
Pleamares del día 28: 11:20 a 11:40 y 23:30 a 23:55, según localidades
Se insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias.