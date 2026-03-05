Alerta en Canarias: olas de hasta 7 metros y aviso amarillo en Tenerife

Canarias afronta una semana de condiciones marítimas adversas. El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación de alerta por fenómenos costeros para todo el archipiélago. Esta medida, activa desde la noche del lunes 2 de marzo, responde a la previsión de un fuerte temporal que afectará con especial dureza a las costas del norte y oeste.
Un mar “combinado” y peligroso
Según la información facilitada por la AEMET y el Plan Específico de Emergencias de Canarias (PEFMA), se espera un mar de fondo del norte o noroeste con olas que alcanzarán de forma general los 5 a 6 metros. No obstante, el riesgo será mayor en las islas orientales: en Lanzarote y Fuerteventura las embestidas del mar podrían llegar ocasionalmente a los 7 metros.
A esto se suma un viento del noroeste de Fuerza 7, con rachas de entre 50 y 61 km/h, lo que provocará que la marejada aumente rápidamente a mar gruesa en las zonas más expuestas.
Máxima precaución: Coeficientes de marea récord
Uno de los factores más preocupantes de este episodio es el altísimo coeficiente de mareas, que alcanzará su punto crítico el miércoles con un valor de 99. Esto significa que las pleamares serán especialmente invasivas en zonas de costa, paseos marítimos y playas.
Tenerife: Aviso amarillo a partir del viernes
Aunque la alerta por oleaje es inmediata, la situación meteorológica en Tenerife sumará un nuevo factor de riesgo a finales de semana. La isla volverá a estar en aviso amarillo por fenómenos costeros desde la tarde del viernes, por lo que se prevé que la inestabilidad se prolongue durante todo el próximo fin de semana.
Recomendaciones
- Evite situarse en muelles, escolleras o zonas cercanas a la rotura de las olas.
- No acceda al mar para realizar prácticas deportivas o de baño mientras dure la alerta.
- Asegure embarcaciones y siga las indicaciones de las autoridades locales.