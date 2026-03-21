Anaé publica ‘Al otro lado del Atlántico’, el inicio de una nueva etapa musical

La cantante y compositora canaria Anaé estrenó este viernes su nuevo trabajo discográfico, Al otro lado del Atlántico, una obra que sintetiza su crecimiento creativo y su conexión con el público. Con canciones como Mejor que antes y Paraíso, el álbum fusiona lo mejor de las dos orillas, Canarias y Latinoamérica, combinando melodías íntimas con temas rítmicos; con alguna sorpresa del folclore canario.
La artista asegura que “este proyecto representa un viaje físico y emocional. Las canciones nacieron lejos de casa, pero hablan profundamente de quién soy y de dónde vengo”. Las producciones y arreglos muestran la atención al detalle que caracteriza el trabajo de Anaé.
Además del lanzamiento, la artista tinerfeña ha compartido contenido exclusivo en sus redes sociales, acercando el proceso creativo del EP y compartiendo reflexiones sobre la inspiración detrás de cada tema. Al otro lado del Atlántico ya se encuentra disponible en las plataformas digitales más relevantes. Con este lanzamiento, Anaé inicia un proyecto artístico que combina autenticidad, sensibilidad y un sonido contemporáneo.