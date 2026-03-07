Ángel Cabrera publica ‘Guía de superviviencia para mayores de 45 años’

Guía de supervivencia para mayores de 45 años. Este es el título del libro que acaba de publicar Ángel Cabrera, una obra que llega acompañada del epígrafe Rebelión contra el edadismo: cómo hacerte viejo o vieja con orgullo… y joder al sistema. Publicado recientemente en Amazon, este manual para dummies no es, según figura en su reseña, “el típico libro de autoayuda edulcorado”, sino, en palabras de su autor, “un ejercicio de honestidad cruda y actitud callejera”.
Cabrera presenta en su obra una advertencia visual: todos los títulos del libro terminan con un punto final. ¿El motivo? “Recordarnos que el guion que otros escribieron para nosotros está llegando a su fin y es hora de prender la mecha para la segunda parte de nuestra existencia”.
El autor utiliza la biología y la antropología para mostrar al lector que la longevidad actual es un fenómeno rarísimo en nuestra especie. Cita estudios como los de Valentina Gazzaniga sobre esqueletos romanos para recordar que, durante milenios, llegar a los 30 era un éxito. “Hoy cumplir 45 años no es el final, sino estar exactamente a la mitad del camino”.