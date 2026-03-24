‘Antropoceno. Cambio climático’ se muestra en la Sala de Arte García Sanabria

El Ayuntamiento de la capital tinerfeña, a través de la Fundación Santa Cruz Sostenible, inauguró este lunes en la Sala de Arte García Sanabria la exposición Antropoceno. Cambio climático. Se trata de una muestra compuesta por más de 30 imágenes del fotógrafo Fernando Moleres, que invitan a la reflexión sobre el impacto de la actividad humana en el planeta.
La iniciativa, que se podrá visitar hasta el sábado 18 de abril, sigue la senda iniciada el año pasado con la exposición Anaga, naturaleza infinita, promovida por la Fundación DIARIO DE AVISOS, y nace con el objetivo de seguir sensibilizando a la ciudadanía sobre las consecuencias del modelo actual de desarrollo y, al mismo tiempo, poner en valor alternativas que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático.
A través del lenguaje visual, la muestra aborda el concepto de Antropoceno, una era geológica en la que la huella del ser humano ya es perceptible en los sistemas naturales del planeta. La Fundación Santa Cruz Sostenible busca así reafirmar su compromiso con la sensibilización en materia de sostenibilidad en el municipio.