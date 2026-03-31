Arona se rinde ante Laura Pausini en su primera gran cita en Canarias

La noche de este domingo, el Estadio Antonio Domínguez de Arona acogió una cita histórica con la música internacional, en un evento promovido por New Event: el esperado concierto de Laura Pausini dentro de su Yo Canto World Tour 2026/2027, en la que ha sido su primera actuación en Tenerife. Ante más de 9.500 asistentes, la artista ofreció un espectáculo de gran formato que recorrió sus más de tres décadas de carrera.
Un inicio cargado de emoción
El concierto arrancó puntual a las 20:30 horas, con un estadio completamente entregado desde los primeros acordes. La artista apareció en escenario entre una cuidada puesta en escena, con un espectacular juego de luces y visuales, dando inicio a una noche marcada por la emoción y la conexión con el público.
Este concierto forma parte de una gira internacional que arrancó hace apenas unos días en España, siendo la primera vez que la artista inicia un tour fuera de Italia. Durante cerca de 3 horas, Pausini interpretó un repertorio que combinó sus grandes éxitos con temas de su nuevo trabajo Yo Canto 2.
El setlist incluyó canciones icónicas como Se fue o Amores Extraños, así como versiones y temas recientes incluidos en su nuevo proyecto musical, en el que rinde homenaje a grandes clásicos de la música en español.
Un espectáculo de gran formato internacional
El show, dividido en diferentes actos, destacó por su ambiciosa producción, combinando elementos escénicos contemporáneos con una narrativa que recorre las distintas etapas de su carrera. En total, la artista interpreta en esta gira alrededor de 40 canciones, consolidando un espectáculo de gran formato pensado para grandes recintos.
Tenerife, parada única y especial
La cita en Arona ha sido especialmente significativa, ya que supone la primera vez que el público tinerfeño disfruta de un espectáculo íntegro de la artista dentro de una gran gira internacional.
El concierto, celebrado en el Estadio Antonio Domínguez, ha sido además la única parada en Canarias dentro de esta gira mundial. La noche concluyó con Mariposa Tecknicolor, en un cierre apoteósico que puso en pie a todo el recinto y confirmó el éxito de la cita. Este evento ha sido posible gracias a la labor de New Event, que refuerza su apuesta por posicionar al archipiélago dentro del circuito internacional de grandes giras.
La inclusión de Arona en el recorrido del Yo Canto World Tour 2026/2027 supone así un hito dentro de la programación musical de Canarias y un paso más en la consolidación de eventos culturales de gran formato en las islas.