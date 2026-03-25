La artista Patti LuPone encabeza el cartel de los Veranos del Taoro

La artista estadounidense Patti LuPone, un referente en la historia de Broadway, ganadora de tres premios Tony, dos Grammy y dos Olivier, encabeza el cartel de la quinta edición del Festival Veranos del Taoro, que compartirá con dos referentes de la escena nacional: Anabel Alonso y Lola Herrera, que protagonizarás los espectáculos La mujer rota y Camino a la Meca, respectivamente.
Los artistas de este cartel actuarán en el Espacio Laurel de Indias de Puerto de la Cruz, escenario emblemático del festival en ediciones anteriores, donde grandes figuras del teatro nacional e internacional han interpretado sus propuestas ante el público en un entorno natural único dentro del Parque de la Sortija, consolidándolo como uno de los ejes escénicos de la programación.
El alcalde, Leopoldo Afonso, dio a conocer ayer los detalles del programa y reafirmó el papel de la ciudad como sede anfitriona del festival. “Los Veranos del Taoro representan hoy uno de los mayores exponentes del posicionamiento cultural de nuestro municipio, un proyecto que ha crecido con ambición, rigor y una clara vocación de excelencia”, señaló.
Asimismo, subrayó que “este festival refleja el modelo de ciudad por el que apostamos: una ciudad abierta, dinámica, que entiende la cultura como motor de desarrollo, de proyección exterior y de generación de oportunidades”. En esta misma línea, la concejala de Cultura, Desiré Díaz, puso el foco en la importancia de consolidar a Puerto de la Cruz como referente cultural, señalando que “los Veranos del Taoro no solo ofrecen un cartel de primer nivel internacional, sino que también acercan la cultura a toda la ciudadanía, creando experiencias únicas”.
El viceconsejero regional de la Presidencia, Alfonso Cabello, destacó el compromiso del Gobierno de Canarias con iniciativas culturales que dan respuesta a una demanda real de la sociedad y reflejan el profundo interés de las Islas por la cultura. Asimismo, subrayó que Veranos del Taoro “ha conseguido algo muy significativo: convertir un símbolo tan arraigado en las islas como el laurel de Indias, reflejo de la historia compartida que Canarias ha mantenido con Latinoamérica -especialmente con Cuba-, en el eje de un festival que abre Canarias al mundo y la posiciona dentro de los principales circuitos culturales”.
En esta edición, el Gran Hotel Taoro se suma como aliado estratégico, poniendo a disposición sus espacios para acoger parte de la programación, encuentros con artistas y actividades abiertas al público, reforzando así su vínculo con la cultura y la comunidad, explicó.
Este acuerdo va más allá de una colaboración convencional. Desde el Gran Hotel Taoro han querido implicarse de forma activa, integrando el inmueble en el propio desarrollo del festival y convirtiéndolo en un espacio vivo donde la cultura, el encuentro y la experiencia se convierten en parte esencial de su propuesta y, al mismo tiempo, permitirá que tanto artistas como público puedan descubrir este icónico hotel del norte de Tenerife, subrayó su director, Gustavo Escobar.