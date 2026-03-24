La Asociación de la Prensa censura la entrada de Bolorino al Cecopin

La Asociación de Periodistas de Tenerife (APT) censuró este lunes la emisión en directo durante más de dos horas que el influencer Bolorino realizó desde el centro de coordinación operativa insular (Cecopin) durante la borrasca Therese.
En un comunicado, la APT juzga “inadmisible” que los responsables del Cecopin permitieran esta conexión en directo a través de una red social “desde un centro crítico de seguridad y coordinación de emergencias en un momento de máxima preocupación”, teniendo acceso a “información que debe ser reservada”. Y considera que lo sucedido “merece una aclaración por parte de los responsables para que en el futuro no se repitan intromisiones como la vivida en las últimas horas, impropias de un órgano de decisión como este”.
La APT aboga por “la transparencia y el rigor informativo, pero bien entendido, siguiendo los protocolos apropiados para cada caso”, e insta a los responsables del Cecopin a extremar los controles de asistencia a sus reuniones, especialmente cuando se trata de sesiones en las que se va a dar cuenta del desarrollo de trabajos y tratar medidas que tengan que ver con las incidencias meteorológicas y las emergencias derivadas.
Por otra parte, el PSOE y Nueva Canarias han exigido al Cabildo de Tenerife, gobernado por CC y PP, explicaciones por la presencia este sábado de un influenciador en el centro de emergencias de la isla durante el paso de la borrasca Therese. Ambos partidos criticaron la gestión “frívola e irresponsable” de la presidenta insular, Rosa Dávila (CC), al permitir al influenciador conocido como Informe Bolorino acudir al Cecopin y grabar allí durante dos horas. “Estamos ante una contradicción gravísima: se pide responsabilidad a la ciudadanía mientras se practica la irresponsabilidad desde dentro de la propia institución”, denunció Tamara Raya, secretaria general del PSOE. “El Cecopin no es un lugar cualquiera. Es el núcleo desde el que se coordinan los recursos de emergencia de la Isla, y su funcionamiento exige rigor, discreción y profesionalidad. No se puede banalizar ni convertir en contenido para redes sociales”, subrayó Valentín Correa, portavoz de NC.
Los socialistas creen que lo ocurrido con Bolorino no es un hecho aislado, sino “una muestra más de la forma de gobernar de Rosa Dávila, marcada por las ocurrencias, la sobreactuación y la propaganda por encima del rigor institucional”.