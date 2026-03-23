El director insular de Seguridad del Cabildo de Tenerife permitió entrar al influencer a la reunión de emergencias para “llegar a más personas”

El director insular de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Iván Martín, ha pedido este lunes disculpas en nombre de la corporación por haber autorizado que el creador de contenido tinerfeño Bolorino Armani realizara un ‘directo’ a través de las redes sociales de más dos horas de duración en la sede del Cecopin durante la alerta por el paso de la borrasca ‘Therese’.
En declaraciones a los periodistas ha admitido que la decisión de darle entrada a las instalaciones fue suya, subrayando que es algo que se ha hecho en otras ocasiones con medios de comunicación –que han realizado reportajes sobre el funcionamiento de la sala pero nunca emisiones en directo y tan prolongadas en el tiempo–.
“Creímos que en ese momento, por la situación de relativa tranquilidad que había, podíamos darle acceso y yo estuve haciéndole el seguimiento directamente, podíamos llegar a mayor número de personas ya que se había propuesto él para acceder al Cecopin y bueno, creíamos que en ese momento podíamos llegar a más número de personas, con total claridad y transparencia, simplemente por eso lo hicimos”, ha detallado.
Martín no ha querido comparar la labor que realiza Bolorino Armani en redes sociales con la de los medios de comunicación y ha insistido en que se trataba de “llegar a un mayor número de personas” desde la “transparencia” de se conociera como funciona el Cecopin por dentro.
Ha pedido disculpas por la duración de la emisión en directo y espera, al menos, que esta experiencia sirva para “aprender y mejorar” de cara a los protocolos que están elaborando para que el Cecopin sea el primer centro de Canarias en certificación de seguridad.
Asimismo, se ha comprometido a que este tipo de casos no puedan darse por más que ha vuelto a defender que los creadores de contenido permiten ampliar el espectro de la audiencia en caso de emergencias, y subrayado que el acceso se produjo en un momento de “relativa tranquilidad”.
Ha negado que Bolorino se pasease descalzo por las instalaciones y que lo que se visualizó durante la emisión en directo eran páginas de datos que son de acceso público y que permite hacer el seguimiento de los fenómenos meteorológicos.
El director insular ha dicho, igualmente, que no hubo “incidentes” mientras se realizaba la emisión en directo y que no se molestó a los gestores de los equipos que estaban en el exterior o en el propio Cecopin.
“Estábamos nosotros apartados en una sala y por eso lo hicimos en ese momento”, ha destacado.