Atropellan a una menor de 10 años en el norte de Tenerife

Una menor de edad ha resultado herida esta tarde tras ser víctima de un atropello en el municipio de Puerto de la Cruz. El incidente tuvo lugar en la Avenida Loro Parque alrededor de las 18:33 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió el aviso de alerta.
La víctima es una niña de 10 años que, en el momento inicial de la asistencia sanitaria, presentaba un traumatismo de carácter moderado.
Tras ser estabilizada en el lugar del accidente por el personal de emergencias, fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
Servicios de emergencia intervinientes
El 1-1-2 activó de inmediato los recursos necesarios para atender la emergencia en la vía pública. En el operativo participaron los siguientes efectivos:
- Servicio de Urgencias Canario (SUC): Una ambulancia sanitarizada y una ambulancia de soporte vital básico.
- Policía Local: Una patrulla de agentes municipales.
Los efectivos de la Policía Local se encargaron de regular el tráfico en la zona, una de las arterias principales del litoral portuense, para facilitar la labor de los sanitarios y procedieron a realizar el correspondiente atestado para esclarecer las causas del siniestro.