Rescate de urgencia en Puerto de la Cruz: sacan del mar a un menor en apuros

Un importante dispositivo de emergencia se ha activado la tarde de este martes en el municipio de Puerto de la Cruz tras recibir el aviso de dos menores de edad con dificultades en el mar.
Los hechos ocurrieron en la zona de Punta Brava alrededor de las 17:26 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió la alerta.
Intervención del helicóptero del GES
Ante la gravedad de la situación, el 112 movilizó de inmediato un helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES). Según la información oficial, mientras uno de los menores logró salir del agua por sus propios medios, el segundo tuvo que ser izado por la aeronave debido a la imposibilidad de alcanzar la costa de forma segura.
El helicóptero evacuó al afectado, un joven de 14 años, hasta el campo municipal de béisbol de la localidad, donde esperaba el personal sanitario para proceder a su asistencia.
Estado de salud y servicios intervinientes
En el momento inicial de la asistencia, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró al menor con problemas de salud de carácter leve. Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al centro de salud de Puerto de la Cruz para una revisión más exhaustiva.
En el operativo coordinado por el CECOES colaboraron los siguientes recursos:
- Grupo de Emergencias y Salvamento (GES): Un helicóptero de rescate.
- Servicio de Urgencias Canario (SUC): Una ambulancia de soporte vital básico.
- Salvamento Marítimo.
- Consorcio de Bomberos de Tenerife.
- Policía Nacional.
- Policía Local.
Los cuerpos de seguridad y bomberos prestaron apoyo en tierra y colaboraron en el aseguramiento de la zona para facilitar las maniobras de la aeronave y la asistencia del menor rescatado.