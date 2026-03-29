Movilización de emergencia en Canarias: 23 horas de misión en alta mar

Salvamento Marítimo ha completado una de las operaciones de rescate más exigentes de las últimas jornadas en aguas canarias. La misión, coordinada desde el centro de Tenerife, se saldó con la evacuación de dos tripulantes del buque Sheng Chen Hai que resultaron heridos mientras navegaban en pleno Atlántico.
El operativo comenzó tras recibirse el aviso de emergencia cuando la embarcación se encontraba a unos 680 kilómetros (370 millas náuticas) de la isla de El Hierro.
Ante la gravedad de la situación y la distancia, los controladores de Salvamento activaron de inmediato los protocolos de evacuación aérea, contactando simultáneamente con el Centro Radiomédico Internacional para establecer las pautas de asistencia sanitaria.
Coordinación de medios aéreos: Helimer 201 y Sasemar 103
La complejidad técnica del rescate obligó a movilizar dos activos fundamentales de la flota aérea de Salvamento Marítimo. La tripulación del helicóptero Helimer 201 solicitó el apoyo del avión Sasemar 103, debido a la lejanía del punto de encuentro y la necesidad de asegurar las comunicaciones en alta mar.
El punto crítico de la operación se fijó a unas 150 millas (aproximadamente 277 kilómetros) de la costa herreña. Según informó el ente público a través de sus canales oficiales, el buque reportó que ambos accidentados se encontraban en estado estable, aunque presentaban movilidad reducida y la imposibilidad de caminar, lo que requirió el despliegue de una camilla adicional para garantizar su seguridad durante el izado.
Un operativo de 23 horas
El Sasemar 103 despegó con la función de actuar como puente de comunicaciones entre el buque y la base, facilitando las coordenadas exactas y el enlace radiofónico. Por su parte, el helicóptero Helimer 201 realizó una escala técnica en El Hierro para el repostaje de combustible antes de dirigirse al encuentro del Sheng Chen Hai.
Una vez en la vertical del buque, el equipo de rescate procedió a la extracción de los dos marineros. Tras completar la maniobra con éxito, el helicóptero regresó a la isla del Meridiano. En tierra, una ambulancia esperaba a los heridos para su traslado inmediato a un centro hospitalario.
La intervención total, desde la recepción del aviso hasta la llegada de los pacientes al hospital, se prolongó durante 23 horas. Esta coordinación entre los controladores de Tenerife y las tripulaciones aéreas ha permitido resolver una emergencia médica de alta complejidad dada la distancia y los recursos logísticos necesarios en mitad del océano.