Confirmado por el Ayuntamiento: los campos de fútbol de Santa Cruz de Tenerife serán más eficientes y sostenibles

Ocho campos de fútbol municipales verán modernizadas sus instalaciones deportivas gracias a un programa de actuaciones que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el que se combina eficiencia energética, sostenibilidad y confort para la ciudadanía. Para ello, el Servicio de Deportes, junto al área de Planificación Estratégica, instalarán pérgolas para dotar de sombra a las gradas de varios terrenos de juego, unas marquesinas que, además, llevarán incorporadas placas fotovoltaicas de autoconsumo y almacenamiento energético, financiadas con fondos Feder.
La aprobación de estos proyectos de energía sostenible corresponden al Lote 3 y el plazo estimado para su ejecución será de tres meses una vez se adjudiquen los trabajos. Dentro de las acciones de Planificación Estratégica también se acometerán estas mismas actuaciones en los campos de El Draguillo, El Sobradillo, El Tablero y Santa María del Mar, por valor de 800.000 euros.
Estas nuevas estructuras metálicas tipo marquesina, con diseño en L invertida y pórticos, proporcionarán sombra y confort térmico al público y a los deportistas, al tiempo que permitirán aprovechar las cubiertas como soporte para paneles solares, reduciendo el consumo eléctrico municipal y contribuyendo a los objetivos de descarbonización del Consistorio.
Césped
A estas acciones hay que sumar, además, las recientes obras ejecutadas por el área de Infraestructuras, en colaboración con el Cabildo de Tenerife, para la renovación del césped y la mejora de instalaciones de otros seis campos municipales: Juan Santa María, García Escámez, Los Gladiolos, El Tablero, La Salud y Las Delicias, obras que han supuesto una inversión de 6,8 millones de euros.
El alcalde José Manuel Bermúdez, subraya que “esta iniciativa es un compromiso con la mejora de las instalaciones deportivas y la sostenibilidad. Queremos que nuestros campos de fútbol sean espacios modernos, eficientes y confortables, que fomenten el deporte pero también contribuyan al ahorro energético y al medio ambiente”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, asegura que “el objetivo es apostar por una infraestructura deportiva más responsable, por lo que la instalación de pérgolas solares supone el aprovechamiento de espacios útiles para generar energía limpia, reducir la huella de carbono municipal y avanzar hacia la autosuficiencia energética”.
Actualmente, el Ayuntamiento capitalino trabaja en los proyectos técnicos de los campos de Tíncer, Barranco Grande, Añaza y Llano del Moro, en los que también se incorporará la cubrición de gradas y la instalación de placas solares, avanzando así hacia un modelo de gestión energética más sostenible y eficiente.