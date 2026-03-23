Fin de semana intenso para Bomberos de Tenerife: rescatan a un hombre tras caer 50 metros en Los Gigantes bajo el temporal

Bomberos de Tenerife intervinieron en cerca de una veintena de incidencias este fin de semana por fuertes vientos a causa de la borrasca Therese. Los avisos, recibidos a través de la Central de Coordinación de Bomberos de Tenerife en el 112, fueron principalmente en los municipios de Icod de Los Vinos, Los Silos y Buenavista del Norte.
En el caso de Icod, se contabilizaron ocho incidencias solo por el temporal de viento y agua, activando a bomberos del Consorcio con base en el municipio, así como a voluntarios de Ycoden-Daute. Entre los servicios más destacados se encuentra el achique de agua esta madrugada en la avenida Los Chincanayros o la sujeción de una lona de grandes dimensiones en la plaza de Las Lajas en la mañana del sábado.
En Los Silos y Buenavista, un desprendimiento produjo la rotura de una tubería de agua del canal entre ambos municipios requiriendo la intervención de efectivos del parque de Icod de Los Vinos en la tarde del sábado. Al llegar, para poder volver a restablecer el servicio, llenaron un depósito de abastecimiento de Los Silos.
Por otro lado, en Granadilla de Abona, bomberos del parque de San Miguel fueron activados el viernes, sobre las 11:00 horas, para asegurar unas planchas que corrían el riesgo de caer a causa del viento en el Polígono Industrial de Granadilla.
Otras incidencias destacadas
Durante el fin de semana, Bomberos de Tenerife fueron solicitados para realizar cuatro rescates de montaña, tres de ellos en La Laguna y uno en Santiago del Teide.
Este último, se produjo en la tarde de ayer domingo, en la zona de Los Gigantes y requirió la intervención de efectivos del parque de San Miguel, Guía de Isora, así como de bomberos voluntarios del municipio. El afectado se había precipitado a unos 50 metros en una zona de barranco lo que hizo más complejo el dispositivo de rescate. Por un lado, se trataba de una ladera escarpada y, por otro, las malas condiciones climáticas imposibilitaban hacer la extracción vía aérea. Por ello, una vez los efectivos localizaron al afectado y le realizaron una primera valoración médica, procedieron a inmovilizarlo para portearlo hasta donde se encontraba la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC). También, estuvieron presentes agentes de la Guardia Civil y la Policía Local.
Respecto a los rescates en La Laguna en los que intervinieron bomberos del Consorcio con base en el municipio, destacar que dos de de ellos fueron en Punta de Hidalgo. El primero, ocurrido el viernes a las 13:00 horas, se trató de un parapentista que había caído en zona de costa, fuera del agua, por lo que una vez allí los efectivos lo inmovilizaron y transfirieron a la ambulancia. El otro rescate fue ayer domingo y, en este caso, se trató de un senderista que había sufrido una caída y no podía continuar la marcha por lo que procedieron a inmovilizarlo y transferirlo hasta el recurso del SUC.
Por otro lado, bomberos de Icod de Los Vinos fueron solicitados anoche, sobre las 22:00 horas, para extinguir un incendio en un vehículo que circulaba por la TF-272, en Garachico, y que corría el riesgo de propagarse hacia una finca de zarzas. Llegados al lugar, sofocaron rápidamente las llamas del coche y refrescaron la zona. También acudió la Guardia Civil.
También, efectivos del parque de Güímar fueron activados ayer para apagar un incendio en un vehículo de combustión en Igueste de Candelaria. En el incidente estuvieron presentes efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.
Por último, el viernes, efectivos de Guía de Isora fueron requeridos por la Policía Local para extinguir un incendio en unos cables por fuera de una vivienda en Adeje.