Therese no deja dormir a Canarias: la borrasca que sacude las Islas con tormentas de madrugada

El Archipiélago continúa bajo el radio de acción de Therese, una borrasca de alto impacto que se resiste a abandonar la región. Tras un fin de semana histórico con registros de hasta 400 litros en puntos de Gran Canaria y rachas de 200 km/h en el Teide, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte que lo peor de este lunes y la madrugada del martes se centrará en la actividad tormentosa.
La previsión meteorológica para mañana indica que estará nuboso con apertura de claros ocasionales en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, más probables durante la madrugada, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima en Tenerife y los 11 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará flojo con predominio de la componente sur.
En Gran Canaria estará nuboso con apertura de claros ocasionales, disminuyendo por la noche a intervalos nubosos, y no se descartan chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, siendo también más probables durante la madrugada.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá cielo nuboso con apertura de claros ocasionales y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes, mientras que por la tarde remitirá y tenderá a cielos despejados o poco nubosos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán con pocos cambios. Los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 16 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
En cuanto al viento, soplará flojo con predominio de la componente sur, rolando a este por la noche.