borrasca therese

Peligro por desprendimientos en el techo de una estación de servicio en La Palma: cortado el tráfico en un tramo de la LP-3

Ambos ayuntamientos rebajan el nivel de emergencia ante la mejora del tiempo
Peligro por desprendimientos en el techo de una estación de servicio en La Palma. | RTVC
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram

La borrasca Therese sigue dejando incidencias en Canarias. En Breña Alta, en la isla de La Palma, varios elementos de la techumbre de una estación de servicio situada en la zona de La Grama se han desprendido, lo que ha obligado a cortar la vía por seguridad, según ha informado Televisión Canaria.

La medida se ha adoptado ante el riesgo de que puedan seguir cayendo más partes de la cubierta. Por este motivo, permanece cerrado ese tramo.

Noticias relacionadas
  1. Una avería eléctrica deja sin luz a casi 200 vecinos en El Médano. | DABorrasca Therese: una avería eléctrica deja sin luz a casi 200 vecinos en El Médano
  2. Tenerife rebaja la alerta por la borrasca Therese este domingo. | DATenerife rebaja la alerta por la borrasca Therese este domingo: qué actividades se permiten y qué sigue prohibido

Como alternativa, se ha habilitado un desvío para los vehículos en ambos sentidos de la LP-3, con el objetivo de reducir el peligro en la zona y mantener la circulación mientras continúan las medidas preventivas.

Esta incidencia se produce en pleno episodio de mal tiempo asociado a la borrasca Therese, que está afectando con viento, lluvia y problemas puntuales en distintos puntos del Archipiélago, especialmente en la isla bonita.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas