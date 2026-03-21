Peligro por desprendimientos en el techo de una estación de servicio en La Palma: cortado el tráfico en un tramo de la LP-3

La borrasca Therese sigue dejando incidencias en Canarias. En Breña Alta, en la isla de La Palma, varios elementos de la techumbre de una estación de servicio situada en la zona de La Grama se han desprendido, lo que ha obligado a cortar la vía por seguridad, según ha informado Televisión Canaria.
La medida se ha adoptado ante el riesgo de que puedan seguir cayendo más partes de la cubierta. Por este motivo, permanece cerrado ese tramo.
Como alternativa, se ha habilitado un desvío para los vehículos en ambos sentidos de la LP-3, con el objetivo de reducir el peligro en la zona y mantener la circulación mientras continúan las medidas preventivas.
Esta incidencia se produce en pleno episodio de mal tiempo asociado a la borrasca Therese, que está afectando con viento, lluvia y problemas puntuales en distintos puntos del Archipiélago, especialmente en la isla bonita.