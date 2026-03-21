Borrasca Therese: una avería eléctrica deja sin luz a casi 200 vecinos en El Médano

Una avería eléctrica en Granadilla de Abona, en la zona de El Médano, ha dejado sin suministro a cerca de 200 clientes este sábado, en plena situación meteorológica marcada por la borrasca Therese en Canarias.
Según los datos facilitados por el mapa en tiempo real de e-distribución, el fallo se registró a las 08.59 horas de este 21 de marzo.
En la información disponible se indica que el suministro se ha visto afectado por una avería, mientras un equipo técnico se ha desplazado a la zona para localizar el origen del problema y restablecer el servicio lo antes posible.
Según se indica en el mismo mapa, se prevé que esta nueva avería quede reparada a las 21.00 horas de este sábado.
Cortes de luz en Tijoco-La Hoya
Este incidente se produce horas después de haberse solucionado otro que afectó directamente a casi 900 vecinos del barrio de Tijoco-La Hoya, en el término municipal de Adeje.
En este caso, el primer teniente de alcalde del municipio, Epifanio Díaz Hernández, confirmó a mediodía de este sábado que la avería ya había sido reparada.
En Tenerife, los municipios más afectados por las interrupciones en el servicio eléctrico han sido Adeje, Guía de Isora y Fasnia.