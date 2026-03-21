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Borrasca Therese: una avería eléctrica deja sin luz a casi 200 vecinos en El Médano

Según los datos facilitados por el mapa en tiempo real de e-distribución, el fallo se registró a las 08.59 horas de este 21 de marzo
Una avería eléctrica deja sin luz a casi 200 vecinos en El Médano. | DA
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Una avería eléctrica en Granadilla de Abona, en la zona de El Médano, ha dejado sin suministro a cerca de 200 clientes este sábado, en plena situación meteorológica marcada por la borrasca Therese en Canarias.

Según los datos facilitados por el mapa en tiempo real de e-distribución, el fallo se registró a las 08.59 horas de este 21 de marzo.

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En la información disponible se indica que el suministro se ha visto afectado por una avería, mientras un equipo técnico se ha desplazado a la zona para localizar el origen del problema y restablecer el servicio lo antes posible.

Según se indica en el mismo mapa, se prevé que esta nueva avería quede reparada a las 21.00 horas de este sábado.

Borrasca Therese: una avería eléctrica deja sin luz a casi 200 vecinos en El Médano
Una avería eléctrica deja sin luz a casi 200 vecinos en El Médano

Cortes de luz en Tijoco-La Hoya

Este incidente se produce horas después de haberse solucionado otro que afectó directamente a casi 900 vecinos del barrio de Tijoco-La Hoya, en el término municipal de Adeje.

En este caso, el primer teniente de alcalde del municipio, Epifanio Díaz Hernández, confirmó a mediodía de este sábado que la avería ya había sido reparada.

En Tenerife, los municipios más afectados por las interrupciones en el servicio eléctrico han sido Adeje, Guía de Isora y Fasnia.

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