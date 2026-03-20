Cerca de 900 personas sin luz en Tenerife por la borrasca Therese

La borrasca Therese ha castigado a Tenerife durante la pasada madrugada, dejando un rastro de incidentes que han obligado al Cabildo de Tenerife a desplegar un dispositivo de 167 efectivos.
El temporal ha provocado rachas de viento huracanadas, cortes de suministro eléctrico, cierres de carreteras y rescates de emergencia en distintos puntos de la geografía insular.
Según los datos registrados, el viento alcanzó los 122 kilómetros por hora en Izaña y rozó los 100 km/h en Arico, generando la caída de farolas, mobiliario urbano y cartelería, además de numerosos achiques de agua y desprendimientos.
Apagones en Tenerife y Gran Canaria
La caída del suministro eléctrico es una de las incidencias más graves en estos momentos. Según ha confirmado Endesa a Televisión Canaria, unos 1.200 usuarios se quedaron sin luz anoche en el archipiélago. Por su parte, el Cabildo de Tenerife asegura que la caída afecta en estos momentos a unas 890 personas en la Isla.
En Tenerife, los municipios más afectados son Adeje, Guía de Isora y Fasnia. Por su parte, en Gran Canaria se registran 43 abonados afectados en los municipios de Guía y Gáldar.
Desde la compañía eléctrica aseguran que la reparación del servicio está siendo compleja, ya que las fuertes rachas de viento impiden a los técnicos subir a las torres eléctricas por seguridad.
Sin embargo, la consejera de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha asegurado en la televisión autonómica que la previsión es que el suministro quede restablecido entre las 08:30 y las 12:00 horas de este viernes.
Rescates por oleaje y crecidas de barrancos
La madrugada ha sido especialmente complicada para los servicios de emergencia debido a dos actuaciones de rescate destacadas:
- Boca Cangrejo: En torno a las 3:13 horas, varias personas tuvieron que ser rescatadas al quedar atrapadas por el fuerte oleaje.
- Puente de La Alegría: Los equipos de emergencia intervinieron para liberar a dos personas que habían quedado atrapadas bajo esta infraestructura debido a la repentina crecida del barranco.
Ante la gravedad de la situación, los ayuntamientos de Adeje, Puerto de la Cruz y Santa Cruz han habilitado recursos de alojamiento para albergar a personas que han necesitado ser evacuadas de sus zonas de pernocta habituales.
Carreteras cortadas y restricciones en Anaga
La red viaria insular también ha sufrido las consecuencias de Therese. El acceso a Almáciga, a través de la TF-134, permanece interrumpido por desprendimientos. Asimismo, se han registrado caídas de piedras en el túnel de El Bailadero, lo que dificulta significativamente el paso de vehículos de gran tamaño por la zona.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha pedido a la ciudadanía “extremar las precauciones” y evitar desplazamientos innecesarios, subrayando que la prioridad absoluta es la protección de las personas mientras persista la situación de alerta.