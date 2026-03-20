La Aemet advierte de peligro importante en Canarias por tormentas, lluvias de 100 litros y vientos huracanados por la borrasca Therese: ¿qué zonas serán las más afectadas este viernes?

Canarias afronta este viernes una nueva jornada de fuerte inestabilidad meteorológica marcada por el paso de la borrasca Therese. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja (peligro importante) en cinco islas ante la previsión de lluvias intensas, rachas de viento que alcanzarán los 100 km/h y fenómenos costeros adversos.
La situación de inestabilidad mantendrá cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas que podrán ir acompañadas de tormentas y granizo menudo. Según los datos técnicos, la zona más afectada del archipiélago será el occidente y las islas de mayor relieve.
Lluvias de hasta 100 litros y nieve en cumbres
El pronóstico recoge acumulados significativos que pueden alcanzar los 100 mm en 12 horas en las islas de La Palma, Tenerife, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria. Estas precipitaciones serán especialmente persistentes en las vertientes suroeste y zonas de medianías.
Como fenómeno destacado, la nieve hará acto de presencia en la isla de Tenerife. La cota se situará inicialmente en los 2.000 metros, con posibilidad de subir hasta los 2.500 metros durante la tarde. No se descartan heladas débiles en las cumbres centrales tinerfeñas.
Vientos huracanados y aviso por fenómenos costeros
El viento soplará del suroeste con intensidad de moderado a fuerte. Las rachas más severas se esperan en las cumbres, donde se podrán superar los 90-100 km/h en La Palma, Tenerife y Gran Canaria. En el resto de las islas occidentales, las rachas puntuales también podrían rebasar los 90 km/h en zonas expuestas.
En el mar, la situación empeorará a partir de la madrugada con viento de fuerza 6 a 7 y áreas de gruesa. Se ha activado el aviso naranja por olas que podrían alcanzar los 5 a 6 metros de mar combinado del oeste o noroeste en los litorales de La Palma y El Hierro.
Previsión por islas para este viernes
- Tenerife: Lluvias persistentes en el oeste y suroeste. Temperaturas máximas de 23 grados en Santa Cruz y mínimas en ascenso.
- Gran Canaria: Lluvias fuertes en el oeste y sur, remitiendo por la tarde en el norte. Máximas de 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria.
- La Palma: Cielos cubiertos con tormentas y granizo. Viento muy fuerte de hasta 100 km/h en cumbres.
- Lanzarote y Fuerteventura: Aviso amarillo. Precipitaciones moderadas con probabilidad de ser fuertes a primeras horas, tendiendo a remitir al mediodía.
- La Gomera y El Hierro: Lluvias persistentes en medianías y rachas de viento de 90 km/h. Temperaturas mínimas de hasta 10 grados en Valverde.
La Aemet mantiene la vigilancia sobre la borrasca ante la posibilidad de intensidades muy fuertes en las islas occidentales durante la segunda mitad del día.