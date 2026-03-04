Buscan familias para 9 cachorros en Tenerife: “Aptos para convivir con niños y otros perros”

El Albergue Comarcal Valle Colino ha lanzado un nuevo llamamiento para encontrar familias adoptivas para nueve cachorros de apenas dos meses y medio, que actualmente se encuentran bajo su cuidado en sus instalaciones de Finca España, en el municipio de La Laguna.
Según ha explicado el propio albergue a través de sus redes sociales, se trata de hembras y machos mestizos cuya madre es podenca y el padre presa canario, por lo que cuando alcancen la edad adulta serán perros de tamaño grande y con bastante fuerza. Por este motivo, desde el centro insisten en que las personas interesadas deben ser familias responsables y conscientes del compromiso que implica adoptar a un cachorro.
Desde Valle Colino recuerdan que, aunque ahora son pequeños y muy juguetones, los cachorros requieren educación, paciencia y dedicación diaria. La etapa inicial de crecimiento incluye aspectos como enseñar normas desde el primer día, afrontar la fase en la que muerden objetos o limpiar los inevitables “pipís” mientras aprenden hábitos.
El proceso de socialización también es clave durante los primeros meses. Los cachorros deben aprender a relacionarse con personas, con otros perros, con ruidos y con situaciones nuevas, algo que se construye progresivamente con constancia y coherencia. La base educativa que reciban ahora, subrayan desde el albergue, influirá directamente en el comportamiento que tendrán cuando sean adultos.
Los animales son aptos para convivir con niños y otros perros, aunque desde el refugio advierten de que no se recomiendan para personas sedentarias o muy mayores, debido al tamaño y la energía que desarrollarán cuando crezcan.
Condiciones para la adopción
El albergue también ha recordado una de las condiciones fundamentales del proceso. Al tratarse de cachorros menores de seis meses que aún no están esterilizados, los adoptantes deberán firmar un documento de compromiso para llevar al animal a esterilizar cuando alcance la edad correspondiente.
Para garantizar ese compromiso, se solicita una fianza de 250 euros que debe abonarse obligatoriamente en efectivo. El importe será devuelto cuando el perro sea llevado al albergue para realizar la esterilización.
Además, desde Valle Colino subrayan que no se guardan ni se reservan animales, por lo que las personas interesadas deben acudir directamente al centro si desean iniciar el proceso de adopción.
Los cachorros se entregan con microchip y las vacunas al día, y la adopción se realiza de forma presencial en las instalaciones del albergue, situadas en la calle Cartagena s/n, en Finca España (Tenerife).
El horario de atención es de lunes a sábado de 11:00 a 18:00 horas, mientras que los domingos y festivos el centro abre de 10:00 a 13:00 horas. No es necesario pedir cita previa. Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el albergue en el teléfono 673 895 015.