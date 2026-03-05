CajaCanarias debuta este año en ARCOmadrid con la obra de Felo Monzón

La Fundación CajaCanarias participa desde este miércoles, por primera vez en su historia, en ARCOmadrid, la feria de arte contemporáneo más importante de España y una de las principales plataformas del mercado del arte a nivel internacional, que celebra hasta el domingo en Ifema su edición número 45.
El estand de la fundación, de 12 metros cuadrados, está ubicado en el Pabellón 9, en la zona dedicada a espacios culturales. La entidad exhibe la obra Tres campesinas canarias, de Felo Monzón, una pieza representativa del compromiso de CajaCanarias con la conservación y difusión del patrimonio artístico de las Islas.
Coincidiendo con la inauguración de la feria, y el debut en ella de la entidad, la cita de ayer en Madrid contó con la presencia en el estand de Sandra Sanfiel Almenar, coordinadora de Espacios Culturales; Raquel Luis Rodríguez, jefa del Área de Cultura, y Fernando Sánchez, director de Comunicación, Imagen y Relaciones Institucionales de la Fundación CajaCanarias. Asimismo, estuvieron el artista catalán Jaume Plensa y su esposa, Laura Medina.
La participación en ARCOmadrid 2026 permite poner en valor la Colección de Arte CajaCanarias, referente en la creación contemporánea de las Islas, así como los premios de la fundación, que son el principal motor de su labor en este ámbito. Los galardones, junto con el programa expositivo anual desarrollado en sus distintos espacios culturales, reflejan “una firme apuesta por el impulso del talento, la producción artística y la proyección de creadores del Archipiélago”.
Con su presencia en ARCOmadrid 2026, la Fundación CajaCanarias reafirma su vocación de proyección exterior, consolidando su papel como agente cultural de referencia en el Archipiélago y fortaleciendo su compromiso con la difusión del arte contemporáneo isleño en los principales foros nacionales e internacionales.
ARCOmadrid es, desde su creación en 1982 por la galerista Juana de Aizpuru, una de las principales plataformas del mercado del arte contemporáneo a nivel mundial y un punto de encuentro imprescindible para galeristas, artistas, coleccionistas, comisarios e instituciones culturales.
Su primera edición reunió a 264 artistas de 14 países, iniciando una trayectoria de más de cuatro décadas como epicentro del arte europeo y latinoamericano. Este año cuenta con alrededor de 200 galerías de 31 países, lo que da muestra del papel que desempeña como plataforma estratégica para la difusión, el coleccionismo y el impulso del arte contemporáneo en el ámbito internacional.
Carlos Mena dirigirá el nuevo ciclo ‘Música Antigua en la Fundación’
En otro orden de asuntos, pero sin abandonar la actualidad en la fundación, CajaCanarias anunció ayer el nombramiento de Carlos Mena como director artístico de su nuevo ciclo Música Antigua en la Fundación, una propuesta que verá la luz en octubre en su espacio cultural de Santa Cruz de Tenerife. En próximas fechas se dará a conocer la programación, así como se activará la venta de entradas, a través del sitio web www.cajacanarias.com.
Reconocido como uno de los contratenores más destacados del mundo, Carlos Mena (Vitoria, 1971) ha desarrollado una sólida trayectoria como intérprete y director en el ámbito de la música histórica, colaborando con formaciones y maestros de referencia en los principales auditorios europeos.
Música Antigua en la Fundación nace como evolución natural y más ambiciosa del programa Barroco en la Fundación, celebrado el pasado año. La respuesta obtenida sentó las bases de un proyecto que ahora amplía su arco temporal, estético y conceptual.