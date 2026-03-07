Susto en el Puerto de Las Palmas: un camión termina en el fondo del mar

Un camión se precipitó al agua a primera hora de este sábado, 7 de marzo, en la zona de la terminal de Naviera Armas Trasmediterránea del Puerto de Las Palmas, según han informado fuentes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP).
El incidente se produjo por causas que todavía se desconocen y, por el momento, no se han confirmado personas heridas.
De acuerdo con la información disponible, el vehículo implicado es un camión tipo tráiler que, por razones aún desconocidas, terminó cayendo al agua dentro del recinto portuario.
Las primeras hipótesis apuntan a que el camión podría encontrarse vacío en el momento del accidente, aunque este extremo todavía no ha sido confirmado oficialmente.
Tras la caída, la cabeza tractora quedó completamente hundida, mientras que el semirremolque permaneció semihundido, visible parcialmente sobre la superficie del agua en el muelle.
Hasta la zona se desplazaron varios equipos y medios especializados para evaluar la situación y coordinar las labores de recuperación del vehículo.
Las autoridades portuarias trabajan ahora en el operativo para izar el camión y retirarlo del agua con seguridad.