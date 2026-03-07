Canarias Sin Deuda lanza el servicio de cancelación de tarjetas revolving

Canarias Sin Deuda lanza un nuevo servicio especializado en la cancelación y reclamación de tarjetas revolving, dirigido a personas que llevan años pagando cuotas sin lograr reducir su deuda. Con esta iniciativa, la empresa, especializada en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, amplía su cartera de soluciones legales frente al sobreendeudamiento en el Archipiélago.
Las tarjetas revolving funcionan como una línea de crédito renovable en la que el cliente abona una cuota mensual, generalmente baja. Sin embargo, en muchos casos, la mayor parte del pago se destina a cubrir intereses muy elevados y apenas amortiza el capital pendiente. El resultado es que la deuda puede prolongarse durante años, generando una sensación de bloqueo financiero permanente.
Desde Canarias Sin Deuda explican que muchos contratos de este tipo presentan intereses desproporcionados o falta de transparencia en la información, circunstancias que han llevado a los tribunales españoles a declarar la nulidad de muchas tarjetas revolving.
“Cuando las entidades financieras no facilitan información clara y transparente, el contrato puede considerarse injusto y abusivo. Las resoluciones judiciales están reforzando la protección de los consumidores, garantizando que comprendan plenamente los riesgos y costes reales de estos productos antes de contratarlos. Esto implica que cualquier persona con una tarjeta revolving cuya abusividad pueda demostrarse tiene derecho a reclamar y recuperar, en muchos casos, varios miles de euros”, afirma el abogado experto de Canarias Sin Deuda, Samuel Díaz.
El servicio de cancelación de tarjetas revolving de Canarias Sin Deuda se estructura en varias fases: En primer lugar se estudia del contrato y los recibos y se hace una análisis para detectar posibles intereses usurarios o falta de transparencia, en caso de que existan se procede a la reclamación extrajudicial para intentar resolver el conflicto sin necesidad de juicio y, si fuera necesario se llega a la interposición de demanda judicial, para la cancelación definitiva de la tarjeta y liquidación de la deuda.
Desde Canarias Sin Deuda subrayan que muchas personas llegan con la intención de cancelar una tarjeta y descubren que su situación financiera global requiere una solución más amplia. En esos casos, sus expertos también analizan la posibilidad de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, mecanismo legal que permite cancelar deudas y comenzar de nuevo.
Con este nuevo servicio, Canarias Sin Deuda refuerza su compromiso con la defensa de los consumidores frente a prácticas financieras abusivas, ofreciendo una vía clara, accesible y profesional para recuperar el control económico. El primer paso, recuerdan, “es un estudio gratuito que puede marcar la diferencia entre seguir atrapado en una deuda interminable o ponerle fin de manera definitiva”.
Sobre Sin Deuda Group
Sin Deuda Group es una empresa especializada en la Ley de Segunda Oportunidad. Tiene como objetivo ayudar a todos los particulares y autónomos en una situación económica compleja a reestructurar sus deudas y otorgarles así una segunda oportunidad, ofreciendo asesoramiento y servicio de tramitación durante todo el proceso.
Desde su creación e inicio de actividad en Canarias, a través de Canarias Sin Deuda, ha conseguido la cancelación de más de 97 millones de euros a nivel nacional. Con un equipo de profesionales especializado en este procedimiento legal continúa expandiendo sus servicios a clientes repartidos por toda España.