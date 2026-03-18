Confirman la cancelación de 26 vuelos y 7 desvíos en Canarias por la borrasca Therese

El paso de la borrasca ‘Therese’ por Canarias ha aumentado hasta 26 los vuelos cancelados este miércoles, 18 de marzo, mientras que siete han tenido que ser desviados, según ha informado Aena.
En concreto, los desvíos por la meteorología adversa han afectado al aeropuerto de El Hierro, donde ha habido que desviar un vuelo que procedía desde Tenerife Norte, y que ha tenido que regresar al aeródromo de salida.
Respecto al aeropuerto de La Palma, un vuelo de Madrid que tendría que haber aterrizado en la isla ha tenido que ser desviado a Tenerife Sur; mientras que uno de Frankfurt ha aterrizado en Gran Canaria y otro de origen Zurich se desvió a Tenerife Sur.
Asimismo en el aeropuerto de Gran Canaria, un vuelo de Colonia ha tenido que desviarse a Fuerteventura. Mientas otros dos vuelos con origen de Fuerteventura y Barcelona ha tenido que ser desviado finalmente a Tenerife Sur.
Dificultades para aterrizar en La Palma
La llegada de la borrasca Therese al archipiélago ya está dejando las primeras imágenes de impacto y serias complicaciones en el tráfico aéreo. Un vídeo grabado este miércoles en el aeropuerto de La Palma muestra la extrema dificultad de un aterrizaje: un avión de la compañía Binter se ve balanceándose de forma violenta debido a las fuertes rachas de viento mientras intenta tomar tierra, una maniobra que ha mantenido en vilo a los presentes: “Cómo irá la gente, mareada”, comenta en el vídeo uno de los testigos.