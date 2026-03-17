CC pide ahora al Gobierno central que baje el IGIC para paliar el alza del combustible

La diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, ha pedido al Gobierno de España reducciones temporales del IGIC que ayuden a paliar en las Islas el alza de los costes energéticos y logísticos derivados de la guerra en Irán.
Esta es una de las medidas que CC pretende que el Gobierno incorpore al decreto ley que prepara para hacer frente a la crisis derivada de este conflicto bélico y que ha hecho llegar en el marco de la ronda de contactos que el ministro Félix Bolaños mantiene con los grupos parlamentarios, informó ayer en un comunicado.
La rebaja del tipo general del IGIC del 7% al 5% fue una promesa electoral que Coalición Canaria realizó en el año 2023 y que en estos casi tres años de mandato no se ha materializado bajo distintos argumentos, como que ello implicaría acometer recortes o que el Gobierno de España no permite que el ejecutivo autonómico traslade el aumento de recaudación a la rebaja del impuesto.
En su propuesta a Madrid, Valido planteó actuaciones específicas para las Islas que ayuden a evitar que la subida del petróleo se traslade al precio final de los productos, entre las que también figuran la creación de un fondo extraordinario de compensación para el transporte marítimo y aéreo de mercancías y la rebaja de tasas aeroportuarias que afectan a la competitividad de sectores clave.
Esta propuesta incluye además ayudas temporales para sectores especialmente expuestos como el transporte profesional, el sector primario, la industria o las empresas de distribución. Reclama igualmente que se cree una línea específica de financiación a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para empresas del Archipiélago.
Por otra parte, el Gobierno de Canarias ha solicitado al Ministerio de Transportes la convocatoria urgente de la Comisión Mixta Canarias-Estado para actualizar los costes tipo que sirven de base para compensar el transporte de mercancías hacia el Archipiélago, una herramienta que no se revisa desde 2019. La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, informó de que ha remitido una carta al secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez, en la que advierte de que la falta de actualización está dejando obsoleta una herramienta clave del Régimen Económico y Fiscal (REF), lo que provoca que las ayudas actuales no reflejen los costes reales que soportan las empresas. El Ejecutivo recuerda que el transporte de mercancías hacia las Islas soporta sobrecostes estructurales derivados de la lejanía y la insularidad.