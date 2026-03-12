Empresarios piden una rebaja del IGIC sobre carburantes en Canarias: “Supondría un alivio”

CEOE-Tenerife ha solicitado este jueves una reducción temporal de la fiscalidad sobre los carburantes o una compensación estatal equivalente en Canarias mientras dure el repunte derivado de la guerra ya que supondría un “alivio” para familias y empresas al contener el repunte de la inflación.
La patronal también propone una reducción del IGIC para las partidas más afectadas, la creación de un fondo adicional y automático para el transporte de mercancías, ayudas directas para los sectores más críticos y el refuerzo de la gratuidad del transporte público.
Igualmente plantea crear una línea de créditos ICO para empresas, especialmente pymes y autónomos, un incentivo temporal a la subida salarial sin castigar cotizaciones, fijar un tope en los costes energéticos para sistemas extrapeninsulares, acelerar las inversiones energéticas en las islas y diseñar un plan de choque extraordinario para el sector primario.
CEOE-Tenerife alude, asimismo, a la necesidad de que en cualquier decreto estatal que se apruebe con medidas ‘anticrisis’ se incluyan cláusulas especiales para Canarias con el fin de que no se le aplique el “mismo molde” que a la Península.
La patronal asume que Canarias soporta una “desventaja objetiva” derivada de su condición de región ultraperiférica, así como de la singularidad de sus sistemas eléctricos no peninsulares, más aislados y estructuralmente menos estables y dada la “naturaleza extraordinaria” derivada de la guerra en Oriente Medio, hacen falta medidas que “no computen” a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales ni del límite de gasto.