Evacuado al hospital tras un aparatoso accidente en La Laguna

Un motorista ha resultado herido tras un accidente de tráfico en Tenerife, después de colisionar con un turismo en el municipio de La Laguna. El suceso se produjo este lunes, 30 de marzo de 2026, en el Camino Jardina, a la altura de Gonzalianez.
Según ha informado el CECOES 1-1-2, el aviso se recibió a las 15:19 horas, momento en el que se activaron de inmediato los recursos de emergencia para asistir al afectado.
El herido, un varón, presentaba en el momento inicial de la asistencia un traumatismo de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario de Canarias.
Intervención de los servicios de emergencia
Hasta el lugar del accidente se desplazó una ambulancia medicalizada del SUC, cuyos sanitarios atendieron al motorista en el lugar antes de proceder a su evacuación al centro hospitalario.
También intervinieron agentes de la Policía Local, que se encargaron de regular el tráfico en la zona y de instruir el atestado correspondiente.