‘El mapa para tocarte’: la cineasta Mercedes Afonso documenta durante 12 años la vida de su hijo Airam, desaparecido en La Palma

El mapa para tocarte, el film de la cineasta palmera Mercedes Afonso, en el que documenta durante 12 años la vida de su hijo Airam, diagnosticado con TEA (trastorno del espectro autista) y pandas (trastornos neuropsiquiátricos autoinmunes pediátricos asociados a estreptococo) ha ganado el premio al mejor documental en el XXIX Festival de Cine de Málaga. El galardón llega en un momento especialmente drámatico para Afonso y su familia, pues su hijo Airam permanece desaparecido en La Palma desde el pasado 16 de febrero.
El festival cinematográfico dio ayer a conocer su palmarés, en el que la Biznaga de Oro a la mejor película española fue para Yo no moriré de amor, de Marta Matute, y la Biznaga de Oro a la mejor película iberoamericana a El jardín que soñamos, de Joaquín del Paso. El Premio Especial del Jurado fue para Iván & Hadoum, de Ian de la Rosa.
La Biznaga de Plata a la mejor interpretación masculina la obtuvo Nicolás Zárate (Hangar rojo), con mención especial a Silver Chicón (Iván & Hadoum). En el apartado femenino, el premio fue para Júlia Mascort (Yo no moriré de amor), con mención especial para Ángeles Pradal (Ángeles).
El galardón a la mejor dirección recayó en Joaquín del Paso por El jardín que soñamos, película que también se llegó el premio al mejor montaje, para Valeria Hernández y Sebastián Brahm. María Magdalena Sanizo (La hija del cóndor) ganó el de mejor interpretación femenina de reparto, premio que en el apartado masculino fue para Tomás del Estal (Yo no moriré de amor).
Ian de la Rosa (Iván & Hadoum) fue premiado con la Biznaga de Plata al mejor guion; la mejor fotografía fue para Gökhan Tiryaki (El jardín que soñamos), y la mejor música, para Cergio Prudencio y Marcelo Guerrero (La hija cóndor). Además, el Jurado de la Crítica otorgó la Biznaga de Plata a Hangar rojo, dirigida por Juan Pablo Sallato, que también recibió el Premio del Público. En el caso del Premio del Público por Votación en Sala, fue para Pioneras. Solo querían jugar (Marta Díaz de Lope Díaz).
En ZonaZine, la Biznaga de Plata a la mejor película española la ganó La carn (Joan Porcel). Lluis Garau se llevó el premio a la mejor interpretación masculina y Angela Sarafyan, a la femenina. La Biznaga de Plata a la mejor película iberoamericana en ZonaZine recayó en Oca, de Karla Badillo, con mención especial a Los nadadores, de Sol Iglesias. Gwai Lou recibió el galardón a la mejor dirección por We Are The Jungle.
Además del premio obtenido por El mapa para tocarte, en el apartado de documental María Molina Peiró ganó el de mejor dirección por Como todo mortal. Sucia, de Bárbara Mestanza y Marc Pujolar, recibió una mención especial del jurado y también ganó el Premio del Público. Y el Premio Especial del Jurado fue para A voz de Deus, de Miguel Antunes Ramos.
Los días azules, de Javier García Lerín, se hizo con la Biznaga de Plata al mejor cortometraje documental y también con el Premio del Público. Y el mejor cortometraje iberoamericano fue elegido Domingo familiar, de Gerardo del Razo.
Talk me, de Joecar Hanna, ganó la Biznaga de Plata al mejor cortometraje de ficción. La mejor dirección en este ámbito fue para Marc Camardons por Per bruixa i metzinera. Sonia Almarcha y Mirella Balic lograron la Biznaga de Plata a la mejor interpretación femenina, y Chete Guzmán, la Biznaga de Plata a la mejor interpretación masculina. Además, hubo una mención especial del jurado para Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra, de Olivia Delcán y Nacho Sánchez.
En Animazine, Pinchu es así, de Carmen Córdoba, ganó la Biznaga de Plata al mejor cortometraje de animación, y Bobs, de Júlia Marcó, fue la ganadora del público.
En la sección Mosaico, el Premio del Público a la mejor película fue para Les enfants vant bien, de Nathan Ambrosioni. Finalmente, en Cortometrajes Málaga, Las desqueridas, de Charlie García Villalba y Gonzalo Ruiz Esteban, ganó la Biznaga de Plata al Mejor Cortometraje, y En Toronto no pasan estas cosas, de Manolo Orellana Naranjo, el Premio del Público.