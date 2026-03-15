CineXpress reconoce el talento tinerfeño emergente

CineXpress, el certamen cinematográfico del 11º Festival Tenerife Noir, dio a conocer este sábado su palmarés, en una gala conducida en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife por el polifacético Pablo Carbonell.
El premio al mejor corto de Cine Noir Clásico Sénior fue para Sin salida, de Aless Hernández Cabello; mientras que La limpia, de Vidal Ramos Negrín, se alzó con el de mejor corto Cine Noir Clásico Sub-25. En el apartado de comedia, el premio sénior fue para Secuestro estrés, de Julio García González, mientras que la categoría sub-25 quedó desierta. El jurado otorgó el premio al mejor corto Cine Noir Fantástico Sénior a La sombra del búho, de Ángel Aguirregomozcorta Gil, y a 12 minutos, de Nicolás Hernández del Villar, en sub-25. Finalmente, el mejor Corto Cine Noir Internacional fue Ojo por ojo, de Nico Aguerre.
Hubo menciones especiales para la interpretación de Daniel Frías (Mírame a los ojos), Sin salida y Pre Juicio (Chloe Arned). Los mejores cortos para el público fueron, ex aequo, El cártel, de Iratxe Menalbert, y Plasticópolis, de Robert García.