Colectivos y oposición alertan de deficiencias en la gestión del Malpaís de Rasca

El Malpaís de Rasca, en Arona, constituye uno de los enclaves naturales y patrimoniales más relevantes del municipio. Este espacio volcánico, protegido por su valor ecológico y arqueológico, alberga hábitats de cardonal-tabaibal, especies de fauna de interés y un conjunto de vestigios de ocupación prehispánica. No obstante, su estado de conservación se encuentra en el centro de las críticas de varios colectivos.
La asociación de arqueología social (Imastanen) advirtió ayer de carencias en la señalización y de deficiencias en la protección del espacio, circunstancias que, a su juicio, están favoreciendo el “progresivo deterioro” del entorno.
El portavoz, Sixto García, advirtió ayer de que “no hay cartelería que explique los valores que existen allí ni una señalización adecuada de los senderos, lo que provoca que la gente circule sin control por distintos lugares”, señaló. García considera necesario reforzar el nivel de protección del Malpaís de Rasca mediante una figura que “unifique los valores paisajísticos y naturales y garantice su conservación a largo plazo”. A su juicio, el objetivo sería “evitar que en el futuro pueda producirse una reducción del territorio protegido en lugar de su ampliación”.
Otra de las preocupaciones expuestas es el retraso en la actualización del catálogo arqueológico municipal. El portavoz advierte de que la falta de inventarios actualizados puede dejar elementos fuera de protección, especialmente en los alrededores, donde “existen bienes no recogidos oficialmente”.
Además, recuerda que este documento acumula varios años de demora.
El grupo municipal de Más por Arona defendió en el pleno celebrado en mayo de 2025 una moción (aprobada por unanimidad) para instar al ayuntamiento aronero a promover un convenio de colaboración con el Cabildo de Tenerife, orientado a la conservación de los espacios naturales protegidos del municipio, ahondando en la regeneración de ecosistemas degradados y el fomento de la educación ambiental en estos enclaves.
Desde la formación se argumentó que la “presión demográfica y lo que consideran una gestión histórica insuficiente en esta materia” hacen necesario reforzar la cooperación institucional.
“Desconocemos qué actuaciones se han llevado a cabo. Por nuestra parte, plantearemos en los próximos presupuestos generales partidas destinadas a abordar estas actuaciones”, afirmó su portavoz, Luis García.