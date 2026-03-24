Confirmado: suspendidas las clases presenciales en Tenerife y La Palma este miércoles

La suspensión de clases presenciales en Tenerife y La Palma ya es oficial. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias confirma que este martes por la tarde y noche no habrá actividad lectiva en los centros educativos, mientras que el miércoles se suspende toda la enseñanza presencial por la situación meteorológica.
La medida responde a las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil ante el impacto de la borrasca Therese en Canarias, que mantiene en alerta a varias Islas del Archipiélago.
Este martes 24 de marzo, la suspensión afecta a los turnos de tarde y noche en todos los centros educativos de Tenerife y La Palma. La decisión busca evitar desplazamientos en las horas con mayor previsión de inestabilidad.
Para el miércoles 25 de marzo, la medida se amplía. La actividad lectiva presencial queda suspendida en su totalidad, según ha informado Educación Gobcan a través de sus canales oficiales.
En su lugar, se aplicará modalidad telemática en aquellos niveles educativos donde sea posible, con el objetivo de mantener la continuidad académica sin comprometer la seguridad del alumnado y del personal docente.
Recomendación a la comunidad educativa, padres y madres
Desde la Consejería de Educación se insiste en que toda la comunidad educativa debe seguir las actualizaciones oficiales del Gobierno de Canarias, ante posibles cambios en la evolución del temporal.
La extensión de estas medidas a Tenerife y La Palma, que adoptan las mismas restricciones que ya estaban vigentes en Gran Canaria, refleja la evolución del episodio meteorológico en el Archipiélago.
Las univerdades canarias también suspenden las clases presenciales
Las dos universidades públicas canarias también han tomado medidas de seguridad. Tanto la Universidad de La Laguna (ULL) como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han acordado el cese de la actividad presencial para proteger a la comunidad educativa.
Situación en la ULL
La gravedad de las lluvias ha obligado a la institución tinerfeña a ampliar el cierre de todas sus instalaciones:
- Suspensión total: Las facultades permanecerán cerradas desde las 15:00 horas de este martes y durante toda la jornada del miércoles 25 de marzo.
- Docencia telemática: Las clases no se cancelan, sino que se trasladan a la modalidad online para evitar desplazamientos.
- Servicios esenciales: Solo se mantendrá la presencialidad en áreas críticas como el animalario, mantenimiento, personal de cocina de colegios mayores y laboratorios con investigaciones de carácter perecedero.
Medidas en la ULPGC
Por su parte, la universidad grancanaria ha activado el protocolo de emergencia desde las 14:00 horas de hoy:
- Cierre de campus: Afecta a todos los centros de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
- Paralización de actividades: Queda suspendida toda actividad académica, investigadora, deportiva y cultural.
- Clases virtuales: Se desarrollarán por vía telemática “en la medida de lo posible”, siempre que las condiciones técnicas lo permitan.
Ambas instituciones comunicarán a través de sus canales oficiales cualquier cambio adicional en función de la evolución de la alerta declarada por el Gobierno de Canarias.