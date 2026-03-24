Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife: “La lluvia de Gran Canaria viene hacia el área metropolitana de la Isla”

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha anunciado este martes, 24 de marzo de 2026, que se está valorando la suspensión de todas las actividades en la Isla ante el empeoramiento de la borrasca Therese en Canarias. “La lluvia de Gran Canaria viene hacia el área metropolitana de Tenerife”.
Asimismo, la presidenta insular ha indicado que se mantiene a la espera del Gobierno de Canarias sobre una posible suspensión de las clases presenciales de cara al miércoles, si bien solo se ha tomado esta medida para Gran Canaria. “Estamos pendientes de Educación”, ha indicado Dávila a Televisión Canaria.
Cabe recordar que Tenerife, La Palma y Gran Canaria se encuentran en aviso naranja por lluvias y en amarillo por tormentas, por lo que se prevé que las precipitaciones sigan siendo intensas durante la jornada de hoy.
IES Andrés Bello
Precisamente este martes, el IES Andrés Bello, en Santa Cruz de Tenerife, ha desalojado tanto al alumnado como al personal debido a una avería en las tuberías.