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Desalojan un instituto de Santa Cruz de Tenerife por la rotura de tuberías

La medida afecta a estudiantes y trabajadores del centro educativo, que han tenido que abandonar las instalaciones mientras se evalúan los daños provocados por la avería
Desalojan un instituto de Santa Cruz de Tenerife por la rotura de tuberías
Desalojan un instituto de Santa Cruz de Tenerife por la rotura de tuberías. | DA
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El desalojo del IES Andrés Bello en Santa Cruz de Tenerife se ha llevado a cabo este lunes por precaución tras la rotura de unas tuberías, en un contexto marcado por los efectos de la borrasca Therese. La actuación se desarrolla sin incidencias y sin riesgo para el alumnado ni el personal, según confirman fuentes municipales.

La medida afecta a estudiantes y trabajadores del centro educativo, que han tenido que abandonar las instalaciones mientras se evalúan los daños provocados por la avería. La intervención se produce en coordinación con la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que supervisa el operativo sobre el terreno.

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Desde el Ayuntamiento detallan que el desalojo se ejecuta de forma ordenada y preventiva, con el objetivo de evitar cualquier situación de riesgo derivada de la acumulación de agua o posibles daños estructurales asociados a la rotura de las tuberías.

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