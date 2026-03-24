La borrasca Therese se intensifica y el Gobierno de Canarias actualiza las medidas

El Gobierno de Canarias ha elevado la situación a emergencia autonómica por riesgo de inundaciones en Gran Canaria, ante el avance de la borrasca Therese en Canarias, que está dejando lluvias intensas, persistentes y fenómenos adversos en varias islas.
La Dirección General de Emergencias ha activado este nivel dentro del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones (PEINCA), tras analizar la evolución del temporal y su impacto durante la jornada de este martes.
Emergencia autonómica en Gran Canaria y alerta en varias islas
La medida afecta directamente a Gran Canaria, donde se declara la situación de emergencia, mientras que Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro permanecen en situación de alerta.
Por su parte, Fuerteventura y Lanzarote continúan en prealerta, en un escenario marcado por la inestabilidad meteorológica en todo el Archipiélago.
Lluvias intensas, tormentas y riesgo de inundaciones
Según el Gobierno de Canarias, el paso de la borrasca está generando un episodio de lluvias fuertes en Canarias, con precipitaciones que pueden ser intensas y persistentes, especialmente en:
- El este, sur y nordeste de Gran Canaria
- El nordeste de Tenerife
- La Palma, donde también se esperan acumulados relevantes
El informe advierte de la formación de núcleos convectivos que pueden provocar chubascos localmente muy intensos, con acumulados significativos en pocas horas.
Además, el terreno ya se encuentra saturado tras las lluvias de la madrugada, lo que aumenta el riesgo de inundaciones, escorrentías y desbordamientos de barrancos.
Evolución de la borrasca Therese
La previsión apunta a que las precipitaciones más intensas se registrarán durante este martes, con acumulados que podrían superar los 100 mm en 12 horas en algunos puntos de Gran Canaria.
En el caso de La Palma, también se esperan lluvias persistentes, con registros que podrían alcanzar o superar los 130 mm en 12 horas.
Llamamiento a la máxima precaución
Ante este escenario, las autoridades piden a la población que extreme la precaución, limite los desplazamientos y siga las recomendaciones de los servicios de emergencia.
La evolución de la borrasca Therese en Canarias mantiene en alerta a todo el Archipiélago, en una jornada clave para la gestión del temporal.