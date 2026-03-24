El “zarpazo” de la borrasca Therese en Canarias ya es una realidad palpable en las calles. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 ha informado de una mañana frenética: entre las 06:00 y las 08:00 horas de este martes, se han registrado 110 incidencias debido a las “fuertes” precipitaciones que azotan el Archipiélago.
Este repunte de llamadas eleva la cifra total de servicios coordinados a 1.280 desde que el temporal comenzara a dar sus primeros avisos. La intensidad de los aguaceros y la actividad eléctrica están provocando graves problemas de logística y seguridad en varios puntos clave de las islas.
Inundaciones en garajes y bajos
La peor parte se la están llevando los núcleos urbanos de Gran Canaria, donde los servicios de bomberos no dan abasto con el achique de agua en viviendas, bajos y garajes. Los municipios de San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Agüimes, Arucas y Las Palmas de Gran Canaria han sido los puntos calientes durante las últimas dos horas, con inundaciones que han sorprendido a muchos vecinos al inicio de su jornada laboral.
En Mogán, la fuerza de las escorrentías ha provocado incluso la caída de un muro, lo que evidencia el impacto del agua acumulada en el terreno en un periodo de tiempo tan breve.
Alerta por desprendimientos en Tenerife y La Palma
La situación en las carreteras es de extrema vulnerabilidad. Durante la madrugada, se notificaron desprendimientos puntuales en las vías de Tenerife y La Palma. La inestabilidad del terreno, saturado por la humedad, está provocando que piedras y lodo invadan la calzada, dificultando seriamente la circulación.
Actualmente, operarios de mantenimiento trabajan contra reloj para despejar las carreteras de Santa Brígida, San Bartolomé de Tirajana y Arucas, donde se están registrando nuevos desprendimientos de forma intermitente.
Prudencia máxima al volante
Ante este escenario de riesgo, el 112 Canarias ha lanzado un mensaje de alerta a la población: se recomienda evitar circular en coche mientras persistan las lluvias fuertes. En caso de que el desplazamiento sea estrictamente necesario, es vital moderar la velocidad y extremar las precauciones ante la posibilidad de encontrar obstáculos en la vía o zonas inundables.
La borrasca Therese sigue activa y su comportamiento errático obliga a mantener la guardia alta durante las próximas horas en todo el territorio canario.