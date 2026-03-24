borrasca therese

El “zarpazo” de Therese en Canarias: garajes anegados y desprendimientos en las carreteras

El temporal deja más de 1.280 servicios de emergencia en el Archipiélago tras una mañana crítica de lluvias y tormentas
El "zarpazo" de Therese en Canarias: garajes anegados y desprendimientos en las carreteras
Los servicios de emergencia intervinieron en numerosas incidencias DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram

El “zarpazo” de la borrasca Therese en Canarias ya es una realidad palpable en las calles. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 ha informado de una mañana frenética: entre las 06:00 y las 08:00 horas de este martes, se han registrado 110 incidencias debido a las “fuertes” precipitaciones que azotan el Archipiélago.

Este repunte de llamadas eleva la cifra total de servicios coordinados a 1.280 desde que el temporal comenzara a dar sus primeros avisos. La intensidad de los aguaceros y la actividad eléctrica están provocando graves problemas de logística y seguridad en varios puntos clave de las islas.

Noticias relacionadas
  1. Giro radical de la borrasca Therese: Tenerife en alerta naranja por lluvias torrenciales esta tardeGiro radical de la borrasca Therese: Tenerife en alerta por lluvias torrenciales esta tarde
  2. La Aemet prevé chubascos fuertes y persistentes en Canarias: Tenerife, La Palma y Gran Canaria, las más afectadasLa Aemet prevé chubascos fuertes y persistentes en Canarias: Tenerife, La Palma y Gran Canaria, las más afectadas

Inundaciones en garajes y bajos

La peor parte se la están llevando los núcleos urbanos de Gran Canaria, donde los servicios de bomberos no dan abasto con el achique de agua en viviendas, bajos y garajes. Los municipios de San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Agüimes, Arucas y Las Palmas de Gran Canaria han sido los puntos calientes durante las últimas dos horas, con inundaciones que han sorprendido a muchos vecinos al inicio de su jornada laboral.

En Mogán, la fuerza de las escorrentías ha provocado incluso la caída de un muro, lo que evidencia el impacto del agua acumulada en el terreno en un periodo de tiempo tan breve.

Alerta por desprendimientos en Tenerife y La Palma

La situación en las carreteras es de extrema vulnerabilidad. Durante la madrugada, se notificaron desprendimientos puntuales en las vías de Tenerife y La Palma. La inestabilidad del terreno, saturado por la humedad, está provocando que piedras y lodo invadan la calzada, dificultando seriamente la circulación.

Actualmente, operarios de mantenimiento trabajan contra reloj para despejar las carreteras de Santa Brígida, San Bartolomé de Tirajana y Arucas, donde se están registrando nuevos desprendimientos de forma intermitente.

Prudencia máxima al volante

Ante este escenario de riesgo, el 112 Canarias ha lanzado un mensaje de alerta a la población: se recomienda evitar circular en coche mientras persistan las lluvias fuertes. En caso de que el desplazamiento sea estrictamente necesario, es vital moderar la velocidad y extremar las precauciones ante la posibilidad de encontrar obstáculos en la vía o zonas inundables.

La borrasca Therese sigue activa y su comportamiento errático obliga a mantener la guardia alta durante las próximas horas en todo el territorio canario.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas