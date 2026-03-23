Giro radical de la borrasca Therese: Tenerife en alerta naranja por lluvias torrenciales esta tarde

La situación meteorológica en Tenerife ha tomado un cariz preocupante en las últimas horas. El Cabildo de Tenerife ha actualizado este lunes el Plan de Emergencias Insular (PEIN), situándolo en estado de alerta tras confirmarse un giro radical en el comportamiento y la trayectoria de la borrasca Therese. Según los últimos informes, el sistema afectará de forma generalizada a toda la geografía insular durante la tarde de hoy y la madrugada.
Esta decisión se produce tras la subida de nivel por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha emitido un aviso naranja por lluvias. Se esperan precipitaciones que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, un dato que incrementa notablemente el riesgo de escorrentías e incidentes en puntos críticos.
“Prioridad absoluta: la protección de las personas”
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha sido clara al explicar la gravedad del cambio de escenario: “Estamos ante un giro en la situación meteorológica que puede tener un impacto significativo en la isla”. Dávila subrayó que la activación del PEIN busca la “anticipación ante cualquier riesgo” y ha hecho un llamamiento a la máxima prudencia, pidiendo a los ciudadanos que eviten desplazamientos innecesarios.
Por su parte, Néstor Padrón, jefe de Protección Civil del Cabildo, advirtió que el nuevo rumbo de la borrasca Therese obliga a una vigilancia extrema. El giro del sistema y la intensidad de las lluvias en periodos cortos de tiempo podrían saturar los cauces de los barrancos y generar inundaciones en zonas sensibles.
Cierres y prohibiciones: el Teide blindado
Ante la inminencia del temporal, el Cabildo ha vuelto a implementar medidas restrictivas para evitar riesgos personales. Queda estrictamente prohibido el acceso a senderos, pistas forestales y áreas recreativas. Asimismo, se han cerrado los accesos a las zonas de alta montaña, incluyendo el Parque Nacional del Teide y todos los espacios naturales protegidos de la isla.
Otras zonas de gran afluencia, como la Punta de Teno, también permanecen cerradas al tráfico. El Cabildo ha confirmado la suspensión de todas las actividades culturales, deportivas y cualquier evento de pública concurrencia al aire libre, así como aquellos actos que requieran desplazamientos entre diferentes municipios.
Recomendaciones a la población
Desde la corporación insular se ha instado a los ayuntamientos a activar sus Planes de Emergencia Municipal (PEMU). Se recomienda especialmente:
- Reforzar la vigilancia en el litoral y zonas sensibles al oleaje.
- Revisar alcantarillados, taludes y redes eléctricas.
- Asegurar mobiliario urbano y evitar dejar objetos en balcones que puedan ser desplazados por el viento o el agua.
- Extremar la precaución en las carreteras, evitando circular cerca de cauces de barrancos.
La borrasca Therese mantiene a la isla en vilo, y los servicios de emergencia insisten en que la población debe mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales para evitar bulos ante este cambio de trayectoria inesperado.