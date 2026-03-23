Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: esto puede hacer que te despidan estando de baja

La legislación laboral en España permite el despido disciplinario durante una baja médica en determinados casos. Así lo recoge el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, que contempla sanciones cuando existe un incumplimiento grave de las obligaciones del empleado.
En concreto, este artículo incluye causas como la transgresión de la buena fe contractual o el incumplimiento grave y culpable, dos conceptos clave que han sido desarrollados por la jurisprudencia.
Qué dice la ley sobre estar de baja laboral
Estar en situación de incapacidad temporal no implica permanecer inmóvil o encerrado en casa. Los tribunales han dejado claro que un trabajador puede realizar ciertas actividades durante este periodo.
Entre ellas:
- Pasear
- Realizar ejercicio moderado
- Viajar o desplazarse
Sin embargo, estas conductas deben ser compatibles con el proceso de recuperación.
Cuándo puede haber despido estando de baja
El punto clave está en si la actividad realizada entra en contradicción con la baja médica.
Los tribunales consideran que puede haber despido disciplinario cuando:
- La actividad perjudica la recuperación
- Existe una incoherencia con el diagnóstico médico
- Se demuestra un uso fraudulento de la baja
Por ejemplo, una persona de baja por lesión física que realiza esfuerzos intensos o practica deporte exigente puede estar incumpliendo sus obligaciones.
No hay actividades prohibidas, pero sí límites
La jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de justicia ha dejado claro que no hay actividades prohibidas de forma automática.
Cada caso se analiza de forma individual, teniendo en cuenta:
- El motivo de la baja
- El tipo de actividad realizada
- Los informes médicos
- El impacto en la recuperación
Es decir, viajar o hacer deporte no es ilegal por sí mismo, pero sí puede ser motivo de despido si contradice la situación médica.
Un criterio consolidado en los tribunales
Este enfoque no responde a un cambio reciente, sino a una doctrina consolidada en la interpretación del Estatuto de los Trabajadores.
Los jueces coinciden en que el trabajador debe actuar con coherencia durante la baja y no realizar conductas que puedan cuestionar su situación o retrasar su recuperación.