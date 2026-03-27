Alertan de un importante desprendimiento en el Risco del Emigrante, en Garachico: estado del tráfico y desvíos

Un desprendimiento en la TF-42 en Garachico ha obligado a las autoridades a proceder al cierre total de la vía durante la madrugada de este viernes. El incidente, localizado exactamente en la zona del Risco del Emigrante, se produjo aproximadamente a las 05:10 horas, provocando la caída de rocas de gran volumen sobre la calzada y bloqueando ambos carriles de circulación.
Estado del tráfico y desvíos
Debido a la magnitud de los materiales desprendidos, el Ayuntamiento de Garachico y los servicios de mantenimiento de carreteras han activado un protocolo de emergencia para desviar el flujo de vehículos.
Se han establecido los siguientes desvíos de tráfico:
- Dirección Buenavista: los vehículos están siendo desviados por la TF-421 vía San Pedro.
- Dirección Icod de los Vinos: el tráfico se canaliza a través de la TF-421 por El Tanque.
Las autoridades locales han hecho un llamamiento a la población para que se abstenga de circular por la zona afectada si no es estrictamente necesario, con el fin de facilitar las labores de limpieza y asegurar la estabilidad del talud.
Adiós a la borrasca Therese
Canarias despidió ayer a la borrasca Therese, que ha dejado precipitaciones en las Islas, causando inundaciones, desprendimientos, cortes de carreteras, caída de árboles y algunos cortes de luz y de agua.
Aunque aún es pronto para evaluar los daños, ya se empiezan a conocer algunas cifras. En un informe preliminar, el Gobierno de Canarias cuantificó en más de 10 de millones de euros los desperfectos causados por la tormenta en medio centenar de centros educativos de Gran Canaria (24), Tenerife (17), Fuerteventura (3), La Palma (2), La Gomera (2) y Lanzarote (2).
En cuanto a los daños en la red viaria y otras infraestructuras, todavía no han sido cuantificados para que el Consejo de Ministros tramite la declaración de zona catastrófica.