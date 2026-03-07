Precaución en Tenerife: un desprendimiento bloquea una carretera de Anaga

Un desprendimiento en la carretera TF-136, entre Casas de la Cumbre y Afur, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, está afectando al tráfico en la zona desde primeras horas de este sábado. La incidencia se localiza aproximadamente en el punto kilométrico uno, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias.
El aviso fue difundido a través de los canales oficiales del servicio de emergencias, que ha pedido precaución a los conductores que circulen por esta vía del macizo de Anaga.
Según la información facilitada por el 112 Canarias, el desprendimiento ha provocado obstáculos en la calzada, lo que impide la circulación normal de vehículos en este tramo de la TF-136, una carretera que conecta varios núcleos rurales del nordeste de Tenerife.
Hasta el lugar se han desplazado recursos de emergencias para evaluar la situación y coordinar las actuaciones necesarias con el fin de restablecer la seguridad en la vía.
Por el momento no se han comunicado personas afectadas, aunque se recomienda evitar la zona o extremar las precauciones mientras continúan los trabajos en el lugar.
La TF-136 es una carretera especialmente sensible a este tipo de incidencias debido a su trazado por zonas de ladera en el Parque Rural de Anaga, donde los episodios de desprendimientos en carretera pueden producirse tras lluvias o por la propia inestabilidad del terreno.