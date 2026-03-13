Cae un conductor en la Vuelta de Los Pájaros: la Unidad Canina de Santa Cruz no falla

La presión policial contra el menudeo de drogas en los barrios de la capital tinerfeña ha dado un nuevo fruto. Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detuvieron este jueves a un varón de 40 años como presunto autor de un delito contra la salud pública. El individuo fue interceptado mientras circulaba por la Vuelta de Los Pájaros, una zona donde la vigilancia se ha intensificado tras las reiteradas quejas vecinales.
El operativo se desencadenó en el marco de un Dispositivo Estático de Control (DEC) establecido en la zona alrededor de la una de la madrugada. Los agentes dieron el alto a un vehículo, modelo Volkswagen Polo, que circulaba por el lugar. Lo que parecía un control rutinario de documentación terminó convirtiéndose en una detención gracias a la intervención de la Unidad Canina.
El olfato policial: clave en la detención
Tras verificar los datos del coche y del conductor, uno de los perros de trabajo de la Policía Local realizó una inspección preventiva del vehículo y del sujeto. El animal no tardó en realizar un marcado positivo, señalando de forma inequívoca la presencia de sustancias estupefacientes.
Ante la insistencia del can, los agentes procedieron a un registro más exhaustivo, hallando finalmente 10,6 gramos de cocaína que el hombre llevaba ingeniosamente ocultos bajo su vestimenta para tratar de eludir la acción policial.
Respuesta a las quejas por menudeo
Esta intervención se encuadra en la estrategia del Ayuntamiento de Santa Cruz de reforzar la presencia policial en puntos calientes de la ciudad. La zona de la Vuelta de Los Pájaros ha estado bajo el foco de las autoridades debido a las denuncias de los residentes, quienes alertaban de un incremento en la venta y consumo de sustancias prohibidas a pie de calle.
Tras el hallazgo de la droga, el individuo fue trasladado inicialmente a un centro sanitario para su valoración y, posteriormente, conducido a las dependencias policiales. El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial para responder por la supuesta posesión de sustancias destinadas al tráfico ilícito.
Con este arresto, la Policía Local subraya la efectividad de sus unidades caninas y la importancia de la colaboración ciudadana para erradicar puntos de venta de droga en los entornos urbanos de la isla.