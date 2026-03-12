Cae el ladrón de viviendas y fincas de La Laguna: intentó huir y agredir a los agentes

La Policía Local de La Laguna ha detenido a un hombre que estaba siendo buscado por su presunta implicación en varios robos en viviendas y fincas del municipio, concretamente en Tejina, una situación que había generado inquietud entre los vecinos en las últimas semanas.
Según han informado fuentes policiales, la investigación se intensificó después de que se registraran diversas denuncias por robos con fuerza en viviendas, en los que los propietarios denunciaron la sustracción de objetos de valor.
El arresto se produjo tras detectarse un nuevo robo durante la jornada de este martes, en el que el sospechoso habría sustraído joyas y otros efectos de valor del interior de una vivienda. Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes activaron un dispositivo de búsqueda para localizar al presunto autor.
Durante el operativo, los policías lograron identificar al individuo, que intentó huir a pie al percatarse de la presencia policial. La fuga derivó en una persecución por distintas calles y terrenos de la zona.
Finalmente, los agentes consiguieron interceptar y localizar al sospechoso, poniendo fin a la huida.
Intentó agredir a los agentes durante la detención
Según las mismas fuentes, en el momento de la intervención el hombre mostró una actitud violenta y arremetió contra los agentes, lo que obligó a los policías a emplear la fuerza mínima imprescindible para poder reducirlo y garantizar la seguridad de los funcionarios.
El individuo fue detenido por su presunta implicación en varios robos en viviendas y terrenos del municipio y posteriormente trasladado para su puesta a disposición judicial.
Dispositivo coordinado entre cuerpos policiales
En el dispositivo de localización y seguimiento del sospechoso también participaron efectivos de la Policía Nacional, que colaboraron con la Policía Local en el marco de coordinación habitual entre cuerpos policiales para este tipo de actuaciones.
Las autoridades investigan ahora si el detenido podría estar relacionado con otros robos registrados recientemente en la zona, denuncias que habían generado preocupación entre los residentes.